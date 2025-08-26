  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 26.8.2025Meniny má Samuel
14°Bratislava

Juraj Blanár telefonoval na Ukrajinu

  • DNES - 8:18
  • Bratislava
Juraj Blanár telefonoval na Ukrajinu

Minister zahraničných vecí SR mal telefonovať so svojím ukrajinským rezortným partnerom.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár informoval, že telefonicky požiadal ukrajinských predstaviteľov, aby sa ozbrojené zložky Ukrajiny zdržali podnikania útokov na ropovod Družba. Tieto útoky poškodzujú nielen Slovensko, ale aj samotnú Ukrajinu, napísal Blanár v príspevku na sieti Facebook z neskorého pondelkového večera, informuje TASR.

Blanár podľa svojich slov v nedeľu telefonoval so svojím ukrajinským rezortným partnerom Andrijom Sybihom a v pondelok potom aj s podpredsedom ukrajinskej vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Ukrajiny Tarasom Kačkom.

Oboch informoval o zaslaní listu Európskej komisii týkajúceho sa ochrany strategickej energetickej infraštruktúry v súvislosti s útokmi na ropovod Družba, ktoré Ukrajina vykonala v posledných dňoch a ktoré viedli k zastaveniu prepravy ropy aj na Slovensko. Kritiku v tejto súvislosti vyjadrili aj ďalší predstavitelia SR vrátane prezidenta Petra Pellegriniho.

Podpredseda vlády aj ministerský kolega ma ubezpečili, že majú záujem o konštruktívny prístup. Rovnako sa poďakovali za pomoc, ktorú SR poskytuje od začiatku vojenského konfliktu. Spoločne pripravujeme už tretie spoločné rokovanie vlády Slovenska a vlády Ukrajiny,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Na Facebooku tiež zopakoval, že SR podporuje snahu Ukrajiny vstúpiť do EÚ za predpokladu dodržania všetkých podmienok, k čomu jej pomôže prijatie „veľmi dôležitým“ reforiem, ako sú okrem iných protikorupčné reformy či reforma súdnictva.

Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Došlo tak k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska. Blanár a maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó preto v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke diplomacie EÚ Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jörgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Biely dom zvažuje sankcie na predstaviteľov EÚ pre zákon DSA

Biely dom zvažuje sankcie na predstaviteľov EÚ pre zákon DSA

DNES - 8:42Zahraničné

Biely dom kritizuje nariadenie DSA, ktoré má podľa EÚ chrániť práva občanov v online priestore a regulovať fungovanie platforiem sociálnych sietí.

Trump chce trestať pálenie vlajky USA

Trump chce trestať pálenie vlajky USA

DNES - 6:14Zahraničné

Za zapálenie vlajky USA hrozí rok väzenia, potvrdil prezident.

Pentagon by sa mohol premenovať, takýto názov chce Trump

Pentagon by sa mohol premenovať, takýto názov chce Trump

DNES - 6:12Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok naznačil, že jeho administratíva v najbližších dňoch pravdepodobne premenuje Ministerstvo obrany na Ministerstvo vojny.

Poľský prezident chce zakázať vlajku banderovcov

Poľský prezident chce zakázať vlajku banderovcov

DNES - 6:10Zahraničné

Kyjev verí, že práva ukrajinských občanov budú vo Varšave rešpektované.

Vosveteit.sk
Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?
Z ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofónZ ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofón
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to dejeMáš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňamiUkrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedciIkonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravuPosledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorovToto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
Ktoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámenímKtoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámením
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP