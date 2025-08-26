  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 26.8.2025Meniny má Samuel
14°Bratislava

Tragédia na priechode: Chodkyňu zrazil nákladiak

  • DNES - 7:42
  • Spišská Nová Ves
Tragédia na priechode: Chodkyňu zrazil nákladiak

Chodkyňa pravdepodobne nerešpektovala dopravné značenie.

Chodkyňa v Spišskej Novej Vsi zrejme nerešpektovala červenú na semafore, v dôsledku čoho ju zrazilo auto. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová informovala, že po zrážke s nákladným vozidlom zraneniam v nemocnici podľahla.

Zraneniam podľahla v nemocnici

Tragédia sa stala v pondelok (25. 8.) okolo poludnia na jednom z miestnych priechodov pre chodcov. Polícia v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Podľa doterajších zistení chodkyňa pravdepodobne nerešpektovala povinnosť poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia a vkročila na riadne označený, svetelne riadený priechod pre chodcov v čase, keď bol pre chodcov rozsvietený červený signál ‚stoj‘. V tom čase po ceste prechádzalo nákladné motorové vozidlo značky Scania. V priestore križovatky došlo k nárazu chodkyne do boku vozidla, po ktorom chodkyňa spadla na vozovku,“ priblížila hovorkyňa.

Počas dokumentovania dopravnej nehody vodiča podrobili dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu aj orientačnému testu na zistenie prítomnosti drog v organizme. Oba boli s negatívnym výsledkom. Chodkyňu posádka rýchlej zdravotnej pomoci okamžite previezla do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. Zranenia, ktoré utrpela, však boli natoľko vážne, že im v nemocnici podľahla. To, či bola nebohá chodkyňa pod vplyvom alkoholu, prípadne iných návykových látok, určí nariadená pitva.

Akou mierou prispeli k vzniku dopravnej nehody chodkyňa či vodič nákladného vozidla bude predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uzavrela Illésová.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ varuje pred mrazom v týchto lokalitách

SHMÚ varuje pred mrazom v týchto lokalitách

VČERA - 19:45Domáce

Na viacerých miestach Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz.

Šutaj Eštok: Kotlár má svoju energiu venovať preverovaniu manažovania pandémie

Šutaj Eštok: Kotlár má svoju energiu venovať preverovaniu manažovania pandémie

VČERA - 18:10Domáce

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár má svoju energiu venovať hlavne tomu, na čo bola jeho pozícia zriadená.

Šutaj Eštok odmieta tvrdenia o predražených zákazkách rezortu vnútra

Šutaj Eštok odmieta tvrdenia o predražených zákazkách rezortu vnútra

VČERA - 17:43Domáce

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok odmieta tvrdenia opozície o predražených zákazkách rezortu vnútra v súvislosti s nákupom policajným áut, počítačov, tričiek a cateringu počas letov vládnej letky.

Vosveteit.sk
Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?Prestal si piť kávu? Vieš, čo sa stane s tvojou hlavou, keď náhle vysadíš kofeín?
Z ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofónZ ruského antivírusu sa stal spyware. Dokáže čítať správy v telefóne, sledovať históriu hovorov, ovládať fotoaparát či mikrofón
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to dejeMáš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňamiUkrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedciIkonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravuPosledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorovToto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
Ktoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámenímKtoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámením
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP