Trump chce trestať pálenie vlajky USA

  • DNES - 6:14
  • Washington
Za zapálenie vlajky USA hrozí rok väzenia, potvrdil prezident.

Prezident Donald Trump v pondelok podpísal nariadenie, podľa ktorého má ministerstvo spravodlivosti vyšetrovať a trestne stíhať osoby za pálenie americkej vlajky, hoci Najvyšší súd USA rozhodol, že je to legitímny politický prejav chránený Ústavou USA, píše TASR na základe správy agentúry AP.

Ak zapálite vlajku, dostanete rok väzenia. Nedostanete ani desať rokov, ani mesiac,“ vyhlásil Trump. „Ak dostanete rok väzenia, zapíše sa to do vášho registra trestov a uvidíte, že to pálenie vlajok okamžite zastaví,“ povedal.

V nariadení sa tiež vyzýva ministerka spravodlivosti Pam Bondiová, aby sa obrátila na súd a napadla rozhodnutie v tej istej veci z roku 1989, čím sa Trump pokúša dostať záležitosť späť pred Najvyšší súd. Dnešné zloženie Najvyššieho súdu je oveľa konzervatívnejšie v porovnaní s rokom 1989. Jeho členmi sú aj traja sudcovia, ktorých Trump vymenoval ešte počas svojho prvého funkčného obdobia.

Obhajcovia občianskych slobôd a ústavní experti spochybnili zákonnosť aj opodstatnenosť Trumpovho konania. Právnik pracujúci pre skupinu za slobodu prejavu povedal, že Trump nemá právomoc prepísať Prvý dodatok Ústavy. „Zatiaľ čo ľudia môžu byť stíhaní za pálenie čohokoľvek na mieste, kde je zakladanie ohňa zakázané, vláda nemôže stíhať prejavy, ktoré sú chránené, i keď mnohí Američania vrátane prezidenta považujú túto aktivitu za „jednoznačne urážlivú a provokatívnu“, dodal Bob Corn-Revere, hlavný právny zástupca Nadácie pre individuálne práva a prejav.

V prípade z roku 1989 sudcovia pomerom hlasov 5:4 rozhodli, že Prvý dodatok Ústavy chráni pálenie vlajok ako legitímny politický prejav. Trump v pondelok označil súd z roku 1989, ktorý stál za týmto verdiktom, zaveľmi smutný súd“.

Trump vyhlásil, že pálenie americkej vlajkypodnecuje nepokoje na úrovni, akú sme nikdy predtým nezažili“, pričom niektorí ľudiasa idú zblázniť“ z aktu jej zapálenia, zatiaľ čo iní vyjadrujú hnev na tých, ktorí ju pália.

Zdroj: Info.sk, TASR
