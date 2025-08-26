  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 26.8.2025Meniny má Samuel
11°Bratislava

Poľský prezident chce zakázať vlajku banderovcov

  • DNES - 6:10
  • Kyjev
Poľský prezident chce zakázať vlajku banderovcov

Kyjev verí, že práva ukrajinských občanov budú vo Varšave rešpektované.

Ukrajinská vláda bude reagovať, ak poľský parlament prijme zákon, ktorý by zakázal používanie čierno-červenej vlajky spájanej s ukrajinskými nacionalistickými hnutiami UPA a OUN-B (tzv. banderovcami), zodpovednými za protipoľské zločiny v oblasti Volyň. Legislatívnu iniciatívu na jej zákaz v pondelok oznámil poľský prezident Karol Nawrocki. TASR o tom informuje podľa agentúry PAP a portálu Ukrajinska Pravda.

Aby sme eliminovali ruskú propagandu a nastolili poľsko-ukrajinské vzťahy založené na skutočnom partnerstve, vzájomnom rešpektovaní a vzájomnej citlivosti, domnievam sa, že do návrhu zákona by sme mali zahrnúť jasný slogan ‚stop banderizmu’ a symbol banderovcov v trestnom zákonníku prirovnať k symbolom zodpovedajúcim nemeckému národnému socializmu, bežne známemu ako nacizmus, a sovietskemu komunizmu,“ vysvetlil Nawrocki.

Zdroj Ukrajinskej Pravdy z prostredia ukrajinskej diplomacie uviedol, že vzniknutú situáciu analyzujú. Predstaviteľ uviedol, že Kyjev je vďačný Varšave za všetky doterajšie rozhodnutia v prospech ukrajinských občanov a verí, že ich práva budú rešpektované rovnako ako v ostatných krajinách EÚ.

Akékoľvek spolitizované rozhodnutia, ktoré by stotožňovali ukrajinské symboly s nacistickými a komunistickými, by mohli vyvolať nárast negatívnych nálad v ukrajinskej spoločnosti a vyžadovali by si reakciu zo strany Ukrajiny,“ zdôraznil zdroj.

PAP pripomína, že Kyjev a Varšava majú na vodcu ukrajinských separatistov Stepana Banderu výrazne rozdielne pohľady. Kyjev ho často prezentuje ako symbolickú postavu v boji proti ruským boľševikom. Naopak, Varšava ho považuje za zodpovedného za masové vyvražďovanie Poliakov počas druhej svetovej vojny.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump chce trestať pálenie vlajky USA

Trump chce trestať pálenie vlajky USA

DNES - 6:14Zahraničné

Za zapálenie vlajky USA hrozí rok väzenia, potvrdil prezident.

Pentagon by sa mohol premenovať, takýto názov chce Trump

Pentagon by sa mohol premenovať, takýto názov chce Trump

DNES - 6:12Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok naznačil, že jeho administratíva v najbližších dňoch pravdepodobne premenuje Ministerstvo obrany na Ministerstvo vojny.

Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončí do dvoch až troch týždňov

Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončí do dvoch až troch týždňov

VČERA - 22:09Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že vojna v Pásme Gazy dospeje k „nezvratnému koncu“ v najbližších dvoch alebo troch týždňoch.

Rodinná dráma sa skončila tragicky. Policajti zastrelili muža, ktorý vyskočil z okna

Rodinná dráma sa skončila tragicky. Policajti zastrelili muža, ktorý vyskočil z okna

VČERA - 22:08Zahraničné

​Muž zomrel po policajnom zásahu, streľbu vyšetruje inšpekcia.

Vosveteit.sk
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to dejeMáš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňamiUkrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedciIkonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravuPosledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorovToto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
Ktoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámenímKtoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámením
Nový malvér QuirkyLoader šíri nebezpečný spyware, ktorý ti môže ovládnuť zariadenie. Takto sa doň môže dostaťNový malvér QuirkyLoader šíri nebezpečný spyware, ktorý ti môže ovládnuť zariadenie. Takto sa doň môže dostať
Zvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusomZvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP