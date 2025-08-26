Poľský prezident chce zakázať vlajku banderovcov
- DNES - 6:10
- Kyjev
Kyjev verí, že práva ukrajinských občanov budú vo Varšave rešpektované.
Ukrajinská vláda bude reagovať, ak poľský parlament prijme zákon, ktorý by zakázal používanie čierno-červenej vlajky spájanej s ukrajinskými nacionalistickými hnutiami UPA a OUN-B (tzv. banderovcami), zodpovednými za protipoľské zločiny v oblasti Volyň. Legislatívnu iniciatívu na jej zákaz v pondelok oznámil poľský prezident Karol Nawrocki. TASR o tom informuje podľa agentúry PAP a portálu Ukrajinska Pravda.
„Aby sme eliminovali ruskú propagandu a nastolili poľsko-ukrajinské vzťahy založené na skutočnom partnerstve, vzájomnom rešpektovaní a vzájomnej citlivosti, domnievam sa, že do návrhu zákona by sme mali zahrnúť jasný slogan ‚stop banderizmu’ a symbol banderovcov v trestnom zákonníku prirovnať k symbolom zodpovedajúcim nemeckému národnému socializmu, bežne známemu ako nacizmus, a sovietskemu komunizmu,“ vysvetlil Nawrocki.
Zdroj Ukrajinskej Pravdy z prostredia ukrajinskej diplomacie uviedol, že vzniknutú situáciu analyzujú. Predstaviteľ uviedol, že Kyjev je vďačný Varšave za všetky doterajšie rozhodnutia v prospech ukrajinských občanov a verí, že ich práva budú rešpektované rovnako ako v ostatných krajinách EÚ.
„Akékoľvek spolitizované rozhodnutia, ktoré by stotožňovali ukrajinské symboly s nacistickými a komunistickými, by mohli vyvolať nárast negatívnych nálad v ukrajinskej spoločnosti a vyžadovali by si reakciu zo strany Ukrajiny,“ zdôraznil zdroj.
PAP pripomína, že Kyjev a Varšava majú na vodcu ukrajinských separatistov Stepana Banderu výrazne rozdielne pohľady. Kyjev ho často prezentuje ako symbolickú postavu v boji proti ruským boľševikom. Naopak, Varšava ho považuje za zodpovedného za masové vyvražďovanie Poliakov počas druhej svetovej vojny.
