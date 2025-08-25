  • Články
Dermatologička varuje: Tieto tri nenápadné príznaky značia rakovinu kože

  • DNES - 10:46
  • Svet
Kožná lekárka varuje pred menej známymi príznakmi rakoviny.

Rakovina kože sa nemusí javiť iba ako nepravidelné znamienko. Ak si na tele objavíte vyrážku, ktorá svrbí a nehojí sa, môže to byť jeden z príznakov vážneho ochorenia. Dermatologička Fatima Awdehová upozorňuje na možné príznaky nebezpečného kožného ochorenia, vrátane smrteľného melanómu.

Vo videu zverejnenom na instagramovom profile svojej dermatologickej kliniky, Riverside Skin and Laser Clinic, lekárka pôsobiaca v Essexe opísala málo známe kožné problémy, ktoré by mali byť varovným signálom.

Prvým nebezpečným príznakom, ktorý mnohí ignorujú, je nový hnedý pásik pod nechtom. Ide o príznak zriedkavého typu ochorenia nazývaného subunguálny melanóm, ktorý sa prejavuje ako sfarbenie pod nechtom pripomínajúce modrinu.

Druhým príznakom, ktorý si pacienti podľa nej len zriedka uvedomujú, je ložisko ekzému, ktoré sa nehojí. Môže ísť o príznak skvamocelulárneho karcinómu. Hoci je v počiatočných štádiách veľmi dobre liečiteľný, pri neskorom odhalení sa môže rozšíriť do iných častí tela, čo komplikuje liečbu.

Odborníci vyzývajú verejnosť, aby si všímala aj iné zmeny, ktoré nemusia zahŕňať tradičný vystúpený, farebný útvar. Awdehová napríklad uviedla, že vyrážka, ktorá sa nehojí môže byť bazocelulárny karcinóm, pomaly rastúci typ rakoviny. Hoci sa zvyčajne nešíri do tela a je takmer vždy vyliečiteľný, často môže viesť k odstráneniu veľkých častí kože, čo pacientom zanecháva veľké jazvy.

Niektoré z týchto útvarov vyzerajú ako ploché, červené, šupinaté škvrny alebo majú perleťový okraj. Mnohé z nich zvredovatejú, zatiaľ čo iné sú hrboľaté s lesklými uzlíkmi. Awdehová napísala: „Príznaky rakoviny kože môžu zahŕňať nové výrastky alebo zmeny na tých existujúcich, ako sú znamienka alebo fliačiky na koži, ktoré sú nové, menia sa alebo rastú.“

Najčastejším príznakom melanómu je znamienko, ktoré rastie, krváca alebo mení farbu. S cieľom znížiť riziko všetkých typov rakoviny kože sa odporúča, aby ľudia pri pobyte na slnku používali opaľovací krém, a to bez ohľadu na teplotu. Odporúča sa, aby ľudia počas jari a leta trávili čas v tieni medzi 11:00 a 15:00, keď je slnko najsilnejšie.

Melanóm je spôsobený poškodením buniek UV a UVB žiarením zo slnka a solárií, ale ľudia s rodinnou anamnézou tohto ochorenia sú vystavení vyššiemu riziku. Častou mylnou predstavou je, že melanóm postihuje iba kožu na tvári, tele a končatinách, ale môže sa vyvinúť aj na iných miestach náchylných na poškodenie slnkom - v ústach, na pokožke hlavy, na nechtových lôžkach, na chodidlách, na dlaniach a prstoch.

Zdroj: Info.sk, TM, riversideskinlaserclinic
