Lil Nas X-a obžalovali z útoku na policajtov
- DNES - 21:42
- Los Angeles
Amerického repera Montera Lamara Hilla známeho pod pseudonymom Lil Nas X v pondelok obžalovali z napadnutia policajtov v Los Angeles. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a televízie NBC News.
Podľa polície reper vo štvrtok po piatej hodine ráno zaútočil na policajtov, ktorí dostali hlásenie o nahom mužovi. Podľa zdrojov NBC News Hill jedného policajta dvakrát udrel do tváre. Policajti repera pre podozrenie z predávkovania vzali do nemocnice.
Lil Nas X bol krátko na to zatknutý a podľa obžaloby podanej v pondelok na súde v Los Angeles a čelí trom obvineniam z napadnutia policajta a jednému obvineniu z odporu pri zatýkaní.
O štvrtkovej hospitalizácii repera ako prvý informoval portál TMZ a zverejnil video, ako reper kráča po ulici v bielej spodnej bielizni a kovbojských topánkach. Neskôr portál získal video, na ktorom je nahý a bosý.
Americký reper a spevák z Atlanty je známy najmä vďaka svojmu hitu „Old Town Road“, v ktorom spojil hudobné žánre country a hip-hop.
