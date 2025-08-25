Trump naznačil, že sa v budúcnosti stretne s Kim Čong-unom
- DNES - 21:21
- Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok naznačil, že počas svojho druhého funkčného obdobia sa môže stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.
Uviedol to krátko pred návštevou juhokórejského prezidenta I Če-mjonga v Bielom dome. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
„Mám veľmi dobré vzťahy s Kim Čong-unom a Severnou Kóreou,“ povedal novinárom. Naznačil tiež, že má s Kimom lepšie vzťahy ako takmer ktokoľvek iný okrem Kimovej vplyvnej sestry Kim Jo-čong. „V skutočnosti sa s ním jedného dňa stretnem. Teším sa na stretnutie s ním,“ dodal.
„Chcel by som vás požiadať o pomoc pri nastolení mieru na Kórejskom polostrove,“ povedal prezident I Trumpovi počas prijatia v Oválnej pracovni. Šéf Bieleho domu uviedol, že chce, aby sa schôdzka so severokórejským vodcom uskutočnila už tento rok. Podľa vlastných slov sa na ňu teší.
Obaja lídri sa počas prvého funkčného obdobia Trumpa v rokoch 2017 až 2021 osobne trikrát stretli a vymenili si niekoľko listov. Trump ich označil za „krásne“. Celé jeho diplomatické úsilie však stroskotalo na požiadavke Spojených štátov, aby sa Severná Kórea vzdala svojich jadrových zbraní.
Trump v júni vyhlásil, že konflikt so Severnou Kóreou vyrieši a povedal, že s Kimom „mal dobrý vzťah a vychádza s ním skvele“
