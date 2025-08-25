  • Články
Trump naznačil, že sa v budúcnosti stretne s Kim Čong-unom

  • DNES - 21:21
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok naznačil, že počas svojho druhého funkčného obdobia sa môže stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Uviedol to krátko pred návštevou juhokórejského prezidenta I Če-mjonga v Bielom dome. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.

Mám veľmi dobré vzťahy s Kim Čong-unom a Severnou Kóreou,“ povedal novinárom. Naznačil tiež, že má s Kimom lepšie vzťahy ako takmer ktokoľvek iný okrem Kimovej vplyvnej sestry Kim Jo-čong. „V skutočnosti sa s ním jedného dňa stretnem. Teším sa na stretnutie s ním,“ dodal.

Chcel by som vás požiadať o pomoc pri nastolení mieru na Kórejskom polostrove,“ povedal prezident I Trumpovi počas prijatia v Oválnej pracovni. Šéf Bieleho domu uviedol, že chce, aby sa schôdzka so severokórejským vodcom uskutočnila už tento rok. Podľa vlastných slov sa na ňu teší.

Obaja lídri sa počas prvého funkčného obdobia Trumpa v rokoch 2017 až 2021 osobne trikrát stretli a vymenili si niekoľko listov. Trump ich označil za „krásne“. Celé jeho diplomatické úsilie však stroskotalo na požiadavke Spojených štátov, aby sa Severná Kórea vzdala svojich jadrových zbraní.

Trump v júni vyhlásil, že konflikt so Severnou Kóreou vyrieši a povedal, že s Kimom „mal dobrý vzťah a vychádza s ním skvele“

Zdroj: Info.sk, TASR
Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončí do dvoch až troch týždňov

Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončí do dvoch až troch týždňov

DNES - 22:09Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že vojna v Pásme Gazy dospeje k „nezvratnému koncu“ v najbližších dvoch alebo troch týždňoch.

Rodinná dráma sa skončila tragicky. Policajti zastrelili muža, ktorý vyskočil z okna

Rodinná dráma sa skončila tragicky. Policajti zastrelili muža, ktorý vyskočil z okna

DNES - 22:08Zahraničné

​Muž zomrel po policajnom zásahu, streľbu vyšetruje inšpekcia.

Lil Nas X-a obžalovali z útoku na policajtov

Lil Nas X-a obžalovali z útoku na policajtov

DNES - 21:42Zahraničné

Amerického repera Montera Lamara Hilla známeho pod pseudonymom Lil Nas X v pondelok obžalovali z napadnutia policajtov v Los Angeles.

Trump má záujem o pozemky v Južnej Kórei, na ktorých stoja americké základne

Trump má záujem o pozemky v Južnej Kórei, na ktorých stoja americké základne

DNES - 21:23Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že chce, aby Spojené štáty vlastnili pozemky v Južnej Kórei, na ktorých sú americké vojenské základne.

