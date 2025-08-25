  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 25.8.2025Meniny má Ľudovít
18°Bratislava

Netanjahu: Izraelský útok na nemocnicu bol „tragickou nehodou“

  • DNES - 21:21
  • Jeruzalem
Netanjahu: Izraelský útok na nemocnicu bol „tragickou nehodou“

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyjadril poľutovanie nad útokom izraelskej armády na nemocnicu v meste Chán Júnis v Pásme Gazy, pri ktorom zahynulo 20 ľudí vrátane piatich novinárov. Incident označil za „tragickú nehodu“, informuje TASR podľa správy agentúry AP a portálu Times of Israel (TOI).

Izrael hlboko ľutuje tragickú nehodu, ku ktorej došlo dnes (v pondelok - pozn. TASR) v Násirovej nemocnici v Pásme Gaze. Izrael si váži prácu novinárov, zdravotníckeho personálu a všetkých civilistov. Vojenské orgány vedú dôkladné vyšetrovanie,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré bolo zverejnené iba v anglickom jazyku.

Naša vojna je vedená proti teroristom z Hamasu. Našim spravodlivým cieľom je poraziť Hamas a priviesť našich rukojemníkov domov,“ dodala Netanjahuova kancelária.

Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v pondelok oznámilo, že Izrael zasiahol Násirovu nemocnicu dvoma raketami. Druhá dopadla po príjazde záchranných tímov. Pri útoku zahynuli aj piati novinári - jeden pracoval pre agentúru Reuters a novinárka na voľnej nohe spolupracovala od začiatku vojny s agentúrou AP. Obeťou bol aj novinár spravodajskej televízie al-Džazíra.

Útok Izraela odsúdili viaceré krajiny vrátane Talianska, Nemecka a Británie, ako aj Vatikán či Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (OHCHR) aj Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA).

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončí do dvoch až troch týždňov

Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončí do dvoch až troch týždňov

DNES - 22:09Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že vojna v Pásme Gazy dospeje k „nezvratnému koncu“ v najbližších dvoch alebo troch týždňoch.

Rodinná dráma sa skončila tragicky. Policajti zastrelili muža, ktorý vyskočil z okna

Rodinná dráma sa skončila tragicky. Policajti zastrelili muža, ktorý vyskočil z okna

DNES - 22:08Zahraničné

​Muž zomrel po policajnom zásahu, streľbu vyšetruje inšpekcia.

Lil Nas X-a obžalovali z útoku na policajtov

Lil Nas X-a obžalovali z útoku na policajtov

DNES - 21:42Zahraničné

Amerického repera Montera Lamara Hilla známeho pod pseudonymom Lil Nas X v pondelok obžalovali z napadnutia policajtov v Los Angeles.

Trump má záujem o pozemky v Južnej Kórei, na ktorých stoja americké základne

Trump má záujem o pozemky v Južnej Kórei, na ktorých stoja americké základne

DNES - 21:23Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že chce, aby Spojené štáty vlastnili pozemky v Južnej Kórei, na ktorých sú americké vojenské základne.

Trump naznačil, že sa v budúcnosti stretne s Kim Čong-unom

Trump naznačil, že sa v budúcnosti stretne s Kim Čong-unom

DNES - 21:21Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok naznačil, že počas svojho druhého funkčného obdobia sa môže stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Vosveteit.sk
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to dejeMáš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňamiUkrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedciIkonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravuPosledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorovToto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
Ktoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámenímKtoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámením
Nový malvér QuirkyLoader šíri nebezpečný spyware, ktorý ti môže ovládnuť zariadenie. Takto sa doň môže dostaťNový malvér QuirkyLoader šíri nebezpečný spyware, ktorý ti môže ovládnuť zariadenie. Takto sa doň môže dostať
Zvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusomZvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP