Pozor na tento nebezpečný produkt, Pepco ho sťahuje z predaja

Zákazníci môžu tento výrobok vrátiť v ktorejkoľvek predajni Pepco.

Obchodný reťazec Pepco sťahuje z predaja nebezpečný výrobok, ktorý bol v ponuke na viacerých trhoch vrátane slovenského a českého. Spoločnosť PEPCO o tom informuje zákazníkov prostredníctvom svojej webovej stránky. Chlapčenská baseballová bunda môže byť nebezpečná pre deti.

Foto: pepco.sk

Nebezpečné detské oblečenie

Z trhu sťahujú chlapčenskú baseballovú bundu s označením PLU 614536. „Tento výrobok nespĺňa požiadavky európskej normy EN 17394-3:2021. Vzhľadom na možnosť oddelenia malých častí predstavuje výrobok nebezpečenstvo udusenia,” uvádza spoločnosť PEPCO v tlačovej správe.

Spoločnosť Pepco žiada spotrebiteľov, aby zakúpený produkt vrátili do najbližšej predajne Pepco. „Náklady za nákup produktu vám budú vrátené. Nemusíte predkladať doklad o kúpe výrobku,“ dodáva PEPCO.

V máji tohto roka stiahol reťazec z predaja ďalšie dva produkty. Modrá chlapčenská šiltovka predstavovala riziko pre deti v dôsledku nebezpečenstva udusenia a v balónikoch v tvare srdca boli potvrdené nepovolené látky.

Zdroj: Info.sk, pepco.sk
