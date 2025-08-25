Pozor na tento nebezpečný produkt, Pepco ho sťahuje z predaja
Zákazníci môžu tento výrobok vrátiť v ktorejkoľvek predajni Pepco.
Obchodný reťazec Pepco sťahuje z predaja nebezpečný výrobok, ktorý bol v ponuke na viacerých trhoch vrátane slovenského a českého. Spoločnosť PEPCO o tom informuje zákazníkov prostredníctvom svojej webovej stránky. Chlapčenská baseballová bunda môže byť nebezpečná pre deti.
Foto: pepco.sk
Nebezpečné detské oblečenie
Z trhu sťahujú chlapčenskú baseballovú bundu s označením PLU 614536. „Tento výrobok nespĺňa požiadavky európskej normy EN 17394-3:2021. Vzhľadom na možnosť oddelenia malých častí predstavuje výrobok nebezpečenstvo udusenia,” uvádza spoločnosť PEPCO v tlačovej správe.
Spoločnosť Pepco žiada spotrebiteľov, aby zakúpený produkt vrátili do najbližšej predajne Pepco. „Náklady za nákup produktu vám budú vrátené. Nemusíte predkladať doklad o kúpe výrobku,“ dodáva PEPCO.
V máji tohto roka stiahol reťazec z predaja ďalšie dva produkty. Modrá chlapčenská šiltovka predstavovala riziko pre deti v dôsledku nebezpečenstva udusenia a v balónikoch v tvare srdca boli potvrdené nepovolené látky.
