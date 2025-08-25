Rodinná dráma sa skončila tragicky. Policajti zastrelili muža, ktorý vyskočil z okna
Muž zomrel po policajnom zásahu, streľbu vyšetruje inšpekcia.
Policajný zásah v pražskej mestskej časti Staré Ďáblice sa v stredu (20.8.) skončil smrťou 47-ročného muža. Ten bol postrelený policajtom pri pokuse o útek z bytu, v ktorom sa zabarikádoval. Muž neskôr zraneniam podľahol v nemocnici. Informoval o tom portál Seznam Zprávy. Oprávnenosť použitia služobnej zbrane teraz preveruje Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS).
Na sociálnych sieťach sa objavilo video, ktoré zachytáva moment streľby. Záznam ukazuje muža, ako prelieza okno a skáče von, zatiaľ čo policajt na neho opakovane kričí, aby sa nehýbal. V momente skoku zaznejú výstrely. Zo záberov nie je zrejmé, či bol muž v tej chvíli ozbrojený.
Ve středu v Ďáblicích se nějaký šílenec zabarikádoval doma po neúspěšném pokusu násilím odtáhnout do bytu svojí manželku.— Corleone (@pravdomluvnost) August 22, 2025
Vyhrožoval, že se podřeže, začal z okna vyhazovat nože a hrozil střelbou.
Jeho skok z okna mu moc nevyšel.
Rány v domě jsou policejní flashbangy. pic.twitter.com/bha2ZMZJU2
Policajnú hliadku privolala na miesto svedkyňa, ktorú znepokojilo agresívne správanie muža voči jeho partnerke na ulici. Podľa jej slov sa muž snažil ženu násilím odtiahnuť domov a vyhrážal sa jej. Incidentu sa prizeral aj ich osemročný syn.
Muž sa zabarikádoval v byte
Po tom, čo svedkyňa pohrozila privolaním polície, muž podľa jej slov vytiahol nôž a následne sa zabarikádoval v byte, kde začal ničiť nábytok. Po príchode polície bola žena ukrytá u susedov, aby bola mimo dosahu svojho partnera a bola tak v bezpečí. Agresívny muž zasahujúcim policajtom uviedol, že má pri sebe viacero zbraní. Na miesto bola preto povolaná zásahová jednotka a policajný vyjednávač.
„Počas vyjednávania, ktoré trvalo viac ako hodinu, muž pokračoval vo vyhrážkach a začal vyhadzovať zbrane z okna a vytiahol aj strelnú zbraň,“ uviedla hovorkyňa pražskej polície Eva Kropáčová.Podľa polície sa situácia vyostrila, keď sa muž pokúsil o útek skokom z okna na prvom poschodí. „Pri následnom zákroku policajti proti mužovi použili služobnú zbraň a po jeho zasiahnutí mu okamžite poskytli prvú pomoc,“ doplnila Kropáčová. Muž bol prevezený do nemocnice, kde neskôr zomrel.
Svedkovia z okolia potvrdili, že muž bol pri vedomí aj po zásahu a žiadal políciu, aby mu dala niečo proti bolesti.
Muž mal užiť veľké množstvo liekov
Podľa susedov konflikty medzi partnermi prebiehali už od dopoludňajších hodín. Jedna zo susediek pre Seznam Zprávy uviedla, že muž podľa slov jeho partnerky užil vysokú dávku liekov na upokojenie. Žena si sama nemohla privolať pomoc, pretože jej partner údajne zničil telefón.
Polícia na mieste zaistila väčšie množstvo chladných zbraní, ako sú nože, a tiež jednu strelnú zbraň. Zosnulý muž bol v minulosti súdne trestaný za násilnú a drogovú trestnú činnosť.
Podľa partnerky muž nič neurobil
Prípadom sa zaoberá GIBS. Oslovení bezpečnostní experti sa zhodujú, že na základe samotného videa nie je možné jednoznačne posúdiť primeranosť zákroku a je potrebné počkať na závery vyšetrovania, ktoré zohľadnia všetky okolnosti.
Partnerka zosnulého muža považuje zásah za neprimeraný. „Ja to takto naozaj nenechám. Nemuselo to tak byť. On nič neurobil. To bol neprimeraný zásah,“ uviedla pre Seznam Zprávy plačúca žena. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa policajt, ktorý strieľal, k incidentu odmietol vyjadriť.
