Pondelok, 25.8.2025Meniny má Ľudovít
23°Bratislava

Šutaj Eštok: Kotlár má svoju energiu venovať preverovaniu manažovania pandémie

  • DNES - 18:10
  • Bratislava
Šutaj Eštok: Kotlár má svoju energiu venovať preverovaniu manažovania pandémie

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár má svoju energiu venovať hlavne tomu, na čo bola jeho pozícia zriadená.

Myslí si to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). „K tomuto bodu som, bohužiaľ, zatiaľ od pána Kotlára nevidel ani jednu čiarku,“ povedal.

Jeho zápal pre vec je dobrý, len musí sa sústrediť nie na tú medicínsku časť, tú už má urobenú. Teraz musí toľko energie, koľko on v sebe má, venovať preskúmaniu efektívnosti manažovania pandémie (...) Očakávam to ja ako politik. Očakávajú tu orgány činné v trestnom konaní, pre ktoré to tiež môže byť podnet na to, aby konali,“ uviedol minister.

Rešpektuje, že vláda sa s analýzou obrátila na SAV ako na najvyššiu vedeckú autoritu. „Aj rozhodnutím vlády tá dôvera na SAV išla, ja si počkám, keď predloží pán minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) túto analýzu na vládu a na vláde sa ňou budeme zaoberať a prijmeme záver. To bude pre mňa bodka za tou medicínskou časťou,“ doplnil.

Zároveň skritizoval Kotlárove vyjadrenie o tom, že „najlepšie by bolo urobiť za pandémiou hrubú čiaru“. „Kľúčová časť pre pána Kotlára ostáva otvorená. Aj preto mu pán premiér predĺžil dobu, kým má túto úlohu splniť a pre mňa je táto úloha kľúčová,“ poznamenal s tým, že ak to nebude schopný urobiť Kotlár, bude to musieť potom urobiť niekto iný.

Kotlár nateraz vylúčil, že by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala Slovenská akadémie vied (SAV), nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Rozhodujúce budú pre neho závery vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
