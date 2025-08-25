  • Články
Pondelok, 25.8.2025
23°Bratislava

Čaučík: Huliakov návrh na zvýšenie zdanenia hazardu ide proti rodinám

  • DNES - 17:46
  • Bratislava


Návrh na zvýšenie dane z hazardu o jedno percento, ktorý predstavil ešte 11. augusta minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý), ide proti rodinám.

Návrh podľa opozičného poslanca Mariána Čaučíka (KDH) slúži hazardnému biznisu a zakrýva miliardové zisky hazardných spoločností, ktoré sa vyhýbajú spravodlivejšiemu zdaneniu. KDH ho preto odmieta, pričom má pripravený vlastný návrh, ako dostať hazard pod kontrolu a ochrániť tak rodiny.

Povedzme si pravdu - toto je návrh hazardnej loby, nie zákon pre rodiny. Hazardné firmy na Slovensku dosahujú obrovské zisky, v minulom roku ľudia stavili viac než 24 miliárd eur, firmy si nechali vyše 1,4 miliardy a štát dostal len približne 350 miliónov. To je výsmech sociálnej spravodlivosti aj schopnosti tejto vlády konsolidovať. A teraz namiesto vyššieho zdanenia a mimoriadneho odvodu prichádza Huliak s návrhom, ktorý hazard ešte viac normalizuje a rozširuje,“ spresnil Čaučík.

Návrh by mal rušiť zákaz prevádzky lotérií aj počas Vianoc, Veľkého piatku či štátneho smútku, pričom podľa opozičného poslanca by mali tieto dni patriť najmä rodinám a nie hazardu. Ďalej kritizoval aj pokus zriadiť komoru stávkových spoločností pod vedením Tiposu. „To je učebnicový príklad legalizovaného lobingu. Firmy, ktoré z hazardu profitujú, si budú písať zákony pre seba a Tipos im to posvätí. Namiesto ochrany občanov tu máme otvorenú službu biznisu, ktorý ničí životy,“ doplnil.

KDH chce podľa neho na najbližšej parlamentnej schôdzi v septembri predstaviť vlastný návrh novely zákona o hazardných hrách. Týkať by sa mal zavedenia povinnosti pre prevádzkovateľov zasielať hráčom mesačný výpis z hráčskeho konta s prehľadom vkladov, výhier a čistého rozdielu doplnený o upozornenie na riziká hazardu a kontakty na odbornú pomoc. Zároveň by mal návrh priniesť aj spravodlivejšie zdanenie hazardu vrátane zavedenia mimoriadneho odvodu, posilnenie právomocí štátu a obcí, ako aj účinnejšiu prevenciu a ochranu rodín pred negatívnymi dôsledkami závislostí. Súčasťou návrhu by mali byť tiež prísnejšie pravidlá pre marketing a reklamu hazardných hier. „Hazard treba regulovať, zdaňovať a držať pod kontrolou. Nie rozširovať, oslavovať a odovzdávať do rúk lobistov,“ uzavrel Čaučík.

Zdroj: Info.sk, TASR
