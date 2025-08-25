Šutaj Eštok odmieta tvrdenia o predražených zákazkách rezortu vnútra
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odmieta tvrdenia opozície o predražených zákazkách rezortu vnútra v súvislosti s nákupom policajným áut, počítačov, tričiek a cateringu počas letov vládnej letky. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii.
Pri nákupe počítačov podpísalo Ministerstvo vnútra (MV) SR rámcovú zmluvu na nákup IT techniky pre celú štátnu aj verejnú správu v hodnote 326 miliónov eur. Tieto peniaze sú podľa Šutaja Eštoka pre každý jeden rezort, ktorý by mal záujem nakupovať z tejto zmluvy. V týchto dňoch zrealizovali prvé obstarávanie, v ktorom nakúpili 3889 počítačov a notebookov v sume od 882 do 1020 eur. Ďalej šlo o 3735 monitorov, keď najlacnejšie boli za 151 eur a najdrahšie multimediálne za 272 eur. Okrem toho kúpil rezort napríklad 60 multimediálnych displejov, uviedol. V tomto prípade ušetrilo MV podľa Šutaja Eštoka 11 percent. „Meníme túto techniku nie z obsesie, nie z luxusu, ale preto, aby bol štát schopný poskytnúť čo najlepšiu službu svojim občanom,“ podotkol.
Minister ďalej tvrdí, že obnovujú oblečenie pre viac ako 19.000 policajtov a 4200 hasičov. Po ukončení nákupu vrchných odevov a obuvi uzavrelo MV aj zákazku na obstaranie tričiek a polokošieľ určených na vykonávanie fyzickej prípravy do výkonu služby. Pôjde o tri typy, a to s vysokým obsahom bavlny a antibakteriálnou úpravou, funkčné tričká z materiálu, ktorý je schopný odvádzať vlhkosť aj pri intenzívnej námahe a rýchlo schne, a polokošele z upraveného polyamidového vlákna schopného absorbovať pot, udržať telesné teplo aj pri nízkej teplote a zachovať antibakteriálne vlastnosti pri používaní. Toto obstarávanie robia taktiež cez rámcové zmluvy, priblížil Šutaj Eštok.
Požiadavky na nákup oblečenia definujú podľa ministra komoditní manažéri, ktorí vedia definovať, aké požiadavky majú hasiči a policajti. „Ja som absolútne neriešil, či to budú kávové zrná, alebo to budú zrná pšenice, pretože podstatné je to, aby sme pre policajtov, hasičov, záchranárov zakúpili efektívne, rozumne také prostriedky, ktoré budú slúžiť najlepšie im,“ skonštatoval minister.
Ďalej vyvrátil tvrdenia opozície o predraženom nákupe policajných áut. Minister priblížil, že oni kúpili jedno vozidlo za 44.343 eur so svetelnými a výstražnými zariadeniami, montážou, polepmi, zimnými pneumatikami a diskami. Predchádzajúci minister vnútra Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) podľa Šutaja Eštoka kúpil jedno auto za 72.000 eur.
V súvislosti s cateringom v letkách MV šéf rezortu poukázal na to, že jedlo si platí vždy objednávateľ letky, čiže konkrétny rezort. „Priemerný náklad na catering na lety Ministerstva vnútra SR je 756 eur,“ poznamenal.
Šutaj Eštok zároveň reagoval aj na vyjadrenia o predražených toaletách a nákupe kvetín pre Deň Ministerstva vnútra SR. Ozrejmil, že zakúpené kvety odovzdajú hasičkám, policajtkám, záchranárkam a športovkyniam. Toalety na podujatí budú podľa neho štandardné pre verejnosť s umývadlom.
