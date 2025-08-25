Ministerstvo zdravotníctva vydá záchrankám s končiacou licenciou poverenie na dočasnú prevádzku
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vydá prevádzkovateľom štyroch záchranných zdravotných staníc, ktorým sa v závere augusta končí licencia, poverenie na dočasné prevádzkovanie.
Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Rezort tak chce riešiť situáciu po zrušení tendra na záchranky a do nájdenia definitívnej podoby prevádzky záchranných staníc.
„Chcem preto ľudí na Slovensku ubezpečiť, že toto dočasné riešenie je dnešným dňom hotové. Je pripravené, plne sprocesované a zabezpečí plnú funkčnosť záchrannej zdravotnej služby, presne tak, ako fungovala doteraz,“ priblížil Šaško.
Vysvetlil, že rezort je v zmysle ústavy povinný zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, a súčasne je ako jediný správny orgán kompetentný na vydávanie správnych rozhodnutí. „Z právneho hľadiska teda nejde o predlžovanie licencií aktuálnym poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby, ale o vydanie poverení na dočasnú prevádzku konkrétneho záchranného bodu. Z praktického pohľadu sa však na prevádzke záchraniek nič nezmení,“ dodal.
Šaško podotkol, že týmto postupom bude riešiť najprv štyri záchranné body a neskôr v prípade potreby aj ďalšie záchranné stanice, ktorým do prijatia „definitívneho riešenia“ môže takisto vypršať šesťročná licencia. Ozrejmil tiež, že vládna koalícia v súčasnosti na definitívnej budúcej podobe prevádzky záchranných staníc aktívne pracuje.
