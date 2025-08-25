  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 25.8.2025Meniny má Ľudovít
25°Bratislava

Polícia pátra po nezvestnom Samuelovi

  • DNES - 17:13
  • Bratislava
Polícia pátra po nezvestnom Samuelovi

Polícia prosí verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom chlapcovi.

Policajti sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po nezvestnom 16-ročnom Samuelovi Klozíkovi zo Svätého Jura v okrese Pezinok. Menovaný bol naposledy videný na ulici Krajinská cesta vo Svätom Juri, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na facebookovom profile polície,“ apeluje polícia.

Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šutaj Eštok odmieta tvrdenia o predražených zákazkách rezortu vnútra

Šutaj Eštok odmieta tvrdenia o predražených zákazkách rezortu vnútra

DNES - 17:43Domáce

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok odmieta tvrdenia opozície o predražených zákazkách rezortu vnútra v súvislosti s nákupom policajným áut, počítačov, tričiek a cateringu počas letov vládnej letky.

Ministerstvo zdravotníctva vydá záchrankám s končiacou licenciou poverenie na dočasnú prevádzku

Ministerstvo zdravotníctva vydá záchrankám s končiacou licenciou poverenie na dočasnú prevádzku

DNES - 17:16Domáce

Ministerstvo zdravotníctva SR vydá prevádzkovateľom štyroch záchranných zdravotných staníc, ktorým sa v závere augusta končí licencia, poverenie na dočasné prevádzkovanie.

SaS chce oslobodiť sprievod detí do 12 rokov od úhrady za pobyt v nemocnici

SaS chce oslobodiť sprievod detí do 12 rokov od úhrady za pobyt v nemocnici

DNES - 16:25Domáce

Poslanci Národnej rady SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký navrhujú oslobodiť sprievodcov detí do 12 rokov od úhrady poplatkov za sprievod v nemocnici.

Vosveteit.sk
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedciIkonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravuPosledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorovToto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
Ktoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámenímKtoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámením
Nový malvér QuirkyLoader šíri nebezpečný spyware, ktorý ti môže ovládnuť zariadenie. Takto sa doň môže dostaťNový malvér QuirkyLoader šíri nebezpečný spyware, ktorý ti môže ovládnuť zariadenie. Takto sa doň môže dostať
Zvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusomZvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusom
Toto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krkToto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krk
Týchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúkaTýchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP