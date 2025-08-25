Štátne drevo by mali podľa Galka prednostne dostať domáci spracovatelia
- DNES - 17:00
- Bratislava
Drevo vyťažené štátnymi správcami lesov by malo byť prednostne určené pre domácich spracovateľov.
Vyplýva to z návrhu novely zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil nezaradený poslanec Ľubomír Galko. Podrobnosti o zásadách obchodu s drevnou hmotou má určiť vláda nariadením.
„Návrh zákona ukladá subjektom spravujúcim lesy vo vlastníctve štátu, teda štátnemu podniku Lesy Slovenskej republiky, Vojenským lesom a majetkom, správam národných parkov, ale aj ostatným správcom majetku štátu uskutočňovať takú obchodnú politiku, aby došlo k prednostnému zabezpečeniu čo najvyššieho zhodnotenia a stupňa opracovania drevnej hmoty,“ uviedol predkladateľ v dôvodovej správe s tým, že táto úprava by sa nemala nijako dotknúť súkromných vlastníkov lesov.
Novela má podľa poslanca zabezpečiť podporu zamestnanosti v drevospracujúcom priemysle na Slovensku, znižovať uhlíkovú stopu pri preprave a spracovaní dreva a výrobkov z dreva a podporiť zásobovanie domácností na Slovensku palivovým drevom. Štátni správcovia lesov by zároveň mali dojednať zákaz ďalšieho predaja dreva bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu.
„Predchádzajúci písomný súhlas možno udeliť len ak sa aj po scudzení dodržia zásady obchodu s drevnou hmotou. Transparentnosť postupu správcov majetku štátu zabezpečí povinnosť bezodkladne zverejniť udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na svojom webovom sídle,“ dodal Galko.
