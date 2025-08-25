PS apeluje na investície do úspor energií namiesto dotovania ich cien
- DNES - 16:56
- Bratislava
Vládou oznámená energopomoc vo výške 90 % nie je adresná, ale skôr plošná.
Adresnosť musí byť lepšie a šetrnejšie premyslená, uviedlo v pondelok na tlačovej konferencii opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Hnutie apeluje na investície do zatepľovania a do modernizácie vykurovania, ktoré by mali pomôcť vyriešiť problém s energetickou chudobou.
„Peniaze na pomoc ľuďom pri zatepľovaní, na modernizáciu kúrenia sú investíciou, nie prejedaním si budúcnosti, akým je plošná energopomoc,“ zhodnotil podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík z PS. Skonštatoval, že súčasná vláda zanedbáva riešenie príčin energetickej chudoby a namiesto toho smeruje financie do dotovania cien energií.
Hojsík zdôraznil, že investície do zatepľovania a modernizácie vykurovania predovšetkým v rodinných domoch sú navyše investíciou, ktorá by pomohla naštartovať ekonomiku. Vyčíslil, že 100 miliónov eur investovaných do zatepľovania by zvýšilo hrubý domáci produkt (HDP) o 130 miliónov eur a malo by pozitívny vplyv na štátny rozpočet.
S obnovou budov by malo podľa neho pomôcť lepšie využívanie eurofondov či príjmy z predaja emisných povoleniek. „To je presne riešenie našej závislosti od fosílnych palív - zvyšovanie energetickej efektívnosti a podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie pre občanov naprieč Slovenskom. Tým, ako ochránime ľudí pred chudobou a vysokými cenami na desiatky rokov dopredu, tak podporíme rast ekonomiky,“ dodal Hojsík.
