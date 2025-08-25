Aktivistu napadla skupina mužov. Tvrdili, že sú členmi proruského združenia Brat za Brata
Muži mali predtým hajlovať.
V meste Lučenec došlo vo štvrtok (21. 8.) k incidentu, pri ktorom aktivistu Martina Landla z Občianskej iniciatívy Lučenec napadla skupina mužov, predtým mali hajlovať na verejnom podujatí. Prípadom sa zaoberá polícia, v súvislosti s udalosťou začala dve trestné stíhania. Na miesto bola privolaná aj mestská polícia, ktorá podľa obete postupovala neadekvátne. Samospráva incident odsúdila a žiada preverenie postupu policajtov.
K udalosti došlo vo štvrtok večer na Námestí republiky počas Lučeneckého hodovania. Pri jednom zo stolov sedela skupina mužov, ktorá mala podľa Landla na verejnom podujatí hajlovať. Keď ich aktivista upozornil na to, že takéto správanie je nevhodné, muži ho začali slovne napádať a vyhrážať sa mu. Fyzickej potýčke zabránili viacerí aktivistu bránici občania a na miesto bola privolaná štátna aj mestská polícia.
„Policajti nevykonávali žiadne úkony smerujúce k stotožneniu osôb, ktoré sa protiprávneho konania mali dopustiť, preto sa ich Martin pokúsil vyfotografovať. Viedli ho k tomu obavy, že by mohli z miesta činu nepozorovane odísť. Vtedy ho pred zrakmi minimálne štyroch príslušníkov Policajného zboru a dvoch príslušníkov Mestskej polície Lučenec dvaja muži fyzicky napadli údermi do hrude,“ priblížila na sociálnej sieti Občianska iniciatíva Lučenec.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici vo svojom stanovisku skonštatovalo, že hliadky na mieste postupovali profesionálne, objektívne a v súlade so zákonom.
„Krajský riaditeľ Policajného zboru v Banskej Bystrici nariadil preverenie postupu zasahujúcich policajtov. Preverenie vykoná oddelenie kontroly KR PZ v Banskej Bystrici, ktoré objektívne posúdi zákonnosť. V prípade zistenia pochybení budú prijaté adekvátne opatrenia,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.
Polícia v súvislosti s incidentom začala dve trestné stíhania, a to vo veci prečinu výtržníctva a tiež vo veci prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. „Prípad je v štádiu vyšetrovania, ďalšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní,“ dodala Faltániová.
Incident v Lučenci odsúdilo aj Slovenské protifašistické hnutie, podľa ktorého agresívni muži na mieste udalosti tvrdili, že sú členmi proruského združenia Brat za Brata. Hnutie tiež upozornilo na to, že jeden z príslušníkov mestskej polície sa mal po príchode na miesto incidentu privítať s agresívnym útočníkom úsmevom a podaním ruky. Vyzýva preto miestnu samosprávu, aby prijala zodpovedné opatrenia v rámci mestskej polície a vyvrátila pochybnosti o možnom infiltrovaní zboru členmi extrémistických skupín.
Lučenecká radnica na svojej oficiálnej webovej stránke incident na Námestí republiky odsúdila a dištancovala sa od akýchkoľvek prejavov fašizmu, extrémizmu a nenávisti. „V tejto súvislosti vyjadrujeme plnú podporu všetkým, ktorí sa postavili proti agresívnemu správaniu. Mesto Lučenec dôrazne podporuje vyšetrenie tohto incidentu zo strany príslušných orgánov, ako aj postupu mestských policajtov,“ uviedla samospráva.
