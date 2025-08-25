  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 25.8.2025Meniny má Ľudovít
24°Bratislava

Aktivistu napadla skupina mužov. Tvrdili, že sú členmi proruského združenia Brat za Brata

  • DNES - 15:48
  • Lučenec
Aktivistu napadla skupina mužov. Tvrdili, že sú členmi proruského združenia Brat za Brata

Muži mali predtým hajlovať.

V meste Lučenec došlo vo štvrtok (21. 8.) k incidentu, pri ktorom aktivistu Martina Landla z Občianskej iniciatívy Lučenec napadla skupina mužov, predtým mali hajlovať na verejnom podujatí. Prípadom sa zaoberá polícia, v súvislosti s udalosťou začala dve trestné stíhania. Na miesto bola privolaná aj mestská polícia, ktorá podľa obete postupovala neadekvátne. Samospráva incident odsúdila a žiada preverenie postupu policajtov.

K udalosti došlo vo štvrtok večer na Námestí republiky počas Lučeneckého hodovania. Pri jednom zo stolov sedela skupina mužov, ktorá mala podľa Landla na verejnom podujatí hajlovať. Keď ich aktivista upozornil na to, že takéto správanie je nevhodné, muži ho začali slovne napádať a vyhrážať sa mu. Fyzickej potýčke zabránili viacerí aktivistu bránici občania a na miesto bola privolaná štátna aj mestská polícia.

Policajti nevykonávali žiadne úkony smerujúce k stotožneniu osôb, ktoré sa protiprávneho konania mali dopustiť, preto sa ich Martin pokúsil vyfotografovať. Viedli ho k tomu obavy, že by mohli z miesta činu nepozorovane odísť. Vtedy ho pred zrakmi minimálne štyroch príslušníkov Policajného zboru a dvoch príslušníkov Mestskej polície Lučenec dvaja muži fyzicky napadli údermi do hrude,“ priblížila na sociálnej sieti Občianska iniciatíva Lučenec.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici vo svojom stanovisku skonštatovalo, že hliadky na mieste postupovali profesionálne, objektívne a v súlade so zákonom.

Krajský riaditeľ Policajného zboru v Banskej Bystrici nariadil preverenie postupu zasahujúcich policajtov. Preverenie vykoná oddelenie kontroly KR PZ v Banskej Bystrici, ktoré objektívne posúdi zákonnosť. V prípade zistenia pochybení budú prijaté adekvátne opatrenia,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Polícia v súvislosti s incidentom začala dve trestné stíhania, a to vo veci prečinu výtržníctva a tiež vo veci prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. „Prípad je v štádiu vyšetrovania, ďalšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní,“ dodala Faltániová.

Incident v Lučenci odsúdilo aj Slovenské protifašistické hnutie, podľa ktorého agresívni muži na mieste udalosti tvrdili, že sú členmi proruského združenia Brat za Brata. Hnutie tiež upozornilo na to, že jeden z príslušníkov mestskej polície sa mal po príchode na miesto incidentu privítať s agresívnym útočníkom úsmevom a podaním ruky. Vyzýva preto miestnu samosprávu, aby prijala zodpovedné opatrenia v rámci mestskej polície a vyvrátila pochybnosti o možnom infiltrovaní zboru členmi extrémistických skupín.

Lučenecká radnica na svojej oficiálnej webovej stránke incident na Námestí republiky odsúdila a dištancovala sa od akýchkoľvek prejavov fašizmu, extrémizmu a nenávisti. „V tejto súvislosti vyjadrujeme plnú podporu všetkým, ktorí sa postavili proti agresívnemu správaniu. Mesto Lučenec dôrazne podporuje vyšetrenie tohto incidentu zo strany príslušných orgánov, ako aj postupu mestských policajtov,“ uviedla samospráva.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vážna nehoda na D3: Diaľnicu museli uzavrieť

Vážna nehoda na D3: Diaľnicu museli uzavrieť

DNES - 14:35Domáce

Pri dopravnej nehode na diaľnici D3 sa zranil 50-ročný vodič.

Odíde Kotlár zo svojho postu? Toto tvrdí o výsledkoch SAV

Odíde Kotlár zo svojho postu? Toto tvrdí o výsledkoch SAV

DNES - 13:34Domáce

Peter Kotlár sa vyjadril k výsledkom analýzy Slovenskej akadémie vied, ktorá skúmala vakcíny proti covid-19.

Muž nelegálne vyrúbal takmer 400 stromov

Muž nelegálne vyrúbal takmer 400 stromov

DNES - 13:21Domáce

Prípad rieši polícia.

Krajčí apeluje na prešetrenie záverov ÚVO v súvislosti s Nemocnicou Agel Levice

Krajčí apeluje na prešetrenie záverov ÚVO v súvislosti s Nemocnicou Agel Levice

DNES - 12:52Domáce

Marek Krajčí vyzval ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby postupoval zákonne a zistenia úradu nahlásil Národnej implementačnej a koordinačnej autorite.

Vosveteit.sk
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravuPosledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorovToto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
Ktoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámenímKtoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámením
Nový malvér QuirkyLoader šíri nebezpečný spyware, ktorý ti môže ovládnuť zariadenie. Takto sa doň môže dostaťNový malvér QuirkyLoader šíri nebezpečný spyware, ktorý ti môže ovládnuť zariadenie. Takto sa doň môže dostať
Zvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusomZvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusom
Toto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krkToto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krk
Týchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúkaTýchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúka
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovaťŠtudentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP