Pondelok, 25.8.2025Meniny má Ľudovít
23°Bratislava

Vážna nehoda na D3: Diaľnicu museli uzavrieť

  • DNES - 14:35
  • Čadca
Pri dopravnej nehode na diaľnici D3 sa zranil 50-ročný vodič.

Zranenia vyžadujúce si jednorazové ošetrenie utrpel pri predpoludňajšej dopravnej nehode na diaľnici D3 50-ročný vodič nákladného motorového vozidla. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, pri jazde v smere z Čadce do Svrčinovca dostatočne nesledoval situáciu v cestnej premávke a vrazil do označeného signalizačného vozíka diaľničiarov.

Následne narazil do označeného nákladného vozidla Mercedes a do odstaveného osobného vozidla Toyota. Alkohol vykonanými dychovými skúškami u účastníkov nehody nebol,“ priblížila polícia.

Doplnila, že diaľnica D3 v úseku Čadca - Svrčinovec bude do 15.00 h uzavretá z dôvodu odstraňovania následkov dopravnej nehody a premávka je presmerovaná na cestu I/11 cez mesto Čadca.

Foto: Polícia SR - Žilinský kraj

Zdroj: Info.sk, TASR
