Pondelok, 25.8.2025
Nawrocki vetoval zákon o predĺžení pomoci Ukrajincom

  • DNES - 14:14
  • Varšava
Poľský prezident Karol Nawrocki v pondelok vetoval novelu zákona o pomoci občanom Ukrajiny, ktorá mala predĺžiť účinnosť finančnej podpory pre utečencov žijúcich v Poľsku.

Legislatíva mala rozšíriť dočasnú ochranu pre ukrajinských utečencov do 4. marca 2026 a upraviť vyplácanie príspevku 800 plus (800 zlotých = 188 eur) na deti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.

Nawrocki zdôvodnil svoje veto tým, že zákon neriešil otázku podmieňovania vyplácania príspevku zamestnaním na území Poľska. „Nebudem meniť svoj názor a verím, že 800 plus by malo byť dostupné len pre tých Ukrajincov, ktorí sa podujmú pracovať v Poľsku,“ uviedol prezident. Návrh, aby sa dávka vyplácala iba pracujúcim migrantom, podporoval aj Nawrockého hlavný protikandidát v prezidentských voľbách Rafal Trzaskowski.

Podľa návrhu strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá prezidenta podporila vo voľbách, mali byť príspevky podmienené zamestnaním alebo podnikaním a sprísniť sa mali aj pravidlá udeľovania občianstva. Parlament však tieto úpravy do textu nezaradil.

Novela, ktorú Nawrocki odmietol podpísať, mala zároveň rozšíriť okruh detí oprávnených na príspevok aj o tých, ktorí ukončili strednú školu pred 18. rokom života a pokračujú v štúdiu na univerzite alebo odborných kurzoch. Bez prezidentovho podpisu však právna norma nenadobudne účinnosť.

Zdroj: Info.sk, TASR
