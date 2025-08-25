  • Články
Z lietadla vyviedli 20 cestujúcich, problémom boli horúčavy

Lietadlo smerujúce do obľúbenej dovolenkovej destinácie takmer nevzlietlo. Napokon sa podarilo realizovať let po vystúpení niekoľkých cestujúcich.

Lietadlo spoločnosti British Airways smerujúce z Londýna do Florencie takmer nevzlietlo. Píše o tom britský denník The Sun s tým, že k incidentu došlo ešte v pondelok 11. augusta. Problémom mala byť vysoká teplota ovzdušia.

Letecká spoločnosť sa odvolala na teplotu 35 stupňov Celzia v cieľovej destinácii, kvôli ktorej bol vzduch redší. Aby sa lietadlo udržalo vo vhodnej výške, bolo potrebné doň doplniť palivo navyše, čo však znamenalo, že po nastúpení všetkých cestujúcich na palubu došlo k jeho preťaženiu.

„Pilot oznámil, že musíme vystúpiť kvôli horúčavám. Bolo asi 35 stupňov, a aby motor bežal v poriadku, museli doplniť palivo navyše,“ uviedla jedna z cestujúcich. Podľa nej malo pôvodne vystúpiť až 36 ľudí, nakoniec ich však neodletelo 20.

British Airways okrem toho spresnila, že pristávacia dráha vo Florencii je o polovicu kratšia ako tá v Londýne, čo takisto komplikuje pristávanie v extrémnych podmienkach.

„V dôsledku mimoriadneho tvaru pristávacej plochy s krátkou dráhou a extrémnej teploty, ktorá ovplyvňuje tlak vzduchu, sme museli znížiť hmotnosť lietadla,“ uviedla aerolinka, ktorá sa zároveň ospravedlnila cestujúcim za spôsobené komplikácie.

Letecký odborník z Univerzity v Readingu Johnny Williams v rozhovore upozornil, že s podobnými prípadmi sa budeme stretávať častejšie. „Podmienky, ku ktorým dochádzalo raz za leto, sa do roku 2060 budú opakovať 3 či 4 dni za týždeň,“ uviedol.

Zdroj: Info.sk, DP, thesun.co.uk
