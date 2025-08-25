Prevádzkovanie lotérií by mohlo byť dovolené aj počas sviatkov
- DNES - 13:22
- Bratislava
Zákaz prevádzkovania číselných a okamžitých lotérií na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky by mohol byť zrušený.
Vyplýva to z návrhu novely zákona o hazardných hrách, ktorý na rokovanie Národnej rady (NR) SR predložili Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský a Roman Malatinec (všetci nezaradení).
Návrh má taktiež umožniť hráčom na samoobslužných stávkových termináloch hrať okrem kurzových stávok aj číselné lotérie. Zároveň novela skracuje čas na znehodnotenie nepredaných žrebov po odovzdaní vyúčtovania lotériovej hry. Poslanci ďalej navrhujú umožniť prevádzkovateľovi stávkovej hry, ktorým je národná lotériová spoločnosť, prijímať stávky na výsledky číselných lotérií.
Novela ustanovuje aj výnimku pre národnú lotériovú spoločnosť z povinnosti priložiť k žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne aj vyjadrenie obce k umiestneniu kasína na jej území. Poslanci navrhli aj zriadenie komory, ktorej predsedom by bola národná lotériová spoločnosť.
„Komora je oprávnená predovšetkým predkladať návrhy na novelizáciu zákona, ako aj vyjadrovať sa k návrhom na novelizáciu zákona. Jej činnosť ďalej spočíva v zabezpečovaní prevádzky informačného systému na blokovanie nelegálnych internetových hier,“ priblížili poslanci v predloženom materiáli.
Nemecko od začiatku vojny poskytlo na pomoc Ukrajine 50,5 miliardy eur
Od februára 2022 poskytlo Nemecko na podporu Ukrajiny, ktorá čelí ruskej agresii, celkovo 50,5 miliardy eur.
Výstavbu veterných elektrární podľa SAPI zdržiava ministerstvo
Ministerstvo životného prostredia SR podľa Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky umelo zdržiava procesy EIA v prípade projektov veterných elektrární.
Lagardová: Ekonomika eurozóny profituje zo zahraničných pracovníkov
Hospodárstvo eurozóny podľa Európskej centrálnej banky (ECB) profituje z prílevu zahraničných pracovníkov.
Konsolidácia v istej podobe by podľa Erika Kaliňáka mohla byť známa v pondelok
Člen predsedníctva koaličnej strany Smer-SD a europoslanec Erik Kaliňák avizuje, že konsolidácia verejných financií by v istej podobe mohla byť predstavená v pondelok (25. 8.).