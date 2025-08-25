Nemecko od začiatku vojny poskytlo na pomoc Ukrajine 50,5 miliardy eur
- DNES - 12:51
- Berlín
Od februára 2022 poskytlo Nemecko na podporu Ukrajiny, ktorá čelí ruskej agresii, celkovo 50,5 miliardy eur.
Z tejto sumy približne 25 miliárd eur vynaložili na prijatie a ubytovanie ukrajinských utečencov, 17 miliárd eur na dodávky zbraní a výcvik vojakov, 6,7 miliardy eur na civilnú pomoc a 1,9 miliardy eur na priamu rozpočtovú podporu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v pondelok odvolala na nemecké ministerstvo financií.
Podľa finančných plánov vlády v Berlíne by sa mala vojenská pomoc Ukrajine do roku 2027 udržať na úrovni viac ako 8 miliárd eur ročne. Vzhľadom na pokračujúcu vojnu zostávajú finančné potreby Ukrajiny naďalej vysoké. Minister financií Serhij Marčenko nedávno odhadol, že Ukrajina bude v roku 2026 potrebovať zo zahraničia takmer 38,5 miliardy eur na stabilizáciu svojho rozpočtu. V tomto roku Ukrajina vzhľadom na rastúce náklady musela navýšiť rozpočet o dodatočných viac ako 8 miliárd eur.
V porovnaní s predvojnovým rokom 2021 sa rozpočtové potreby krajiny strojnásobili. Viac ako 40 percent z nich pokrývajú zahraničné úvery a pomoc. Podľa ukrajinských údajov od začiatku vojny prišlo do štátneho rozpočtu viac ako 118 miliárd eur zo zahraničných finančných zdrojov.
