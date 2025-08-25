Obavy z rakoviny: Pod domami našli rádioaktívny odpad
- DNES - 18:00
- St. Louis
Obyvatelia časti amerického mesta sa obávajú vplyvu rádioaktívneho odpadu. Štúdia naznačuje, že môže prispievať k vzniku rakoviny.
Pod šiestimi domami v americkom okrese St. Louis (štát Missouri) sa našiel rádioaktívny odpad. Informuje o tom denník Daily Mail s tým, že ide o pozostatky z testovania atómových bômb v USA v rámci projektu Manhattan počas druhej svetovej vojny.
Miestni sa teraz boja smrteľných následkov, keďže štúdia z okolia rieky Missouri naznačuje, že jadrový materiál môže zvyšovať riziko vzniku rakoviny.
Rodiny evakuovali
Rodiny z mesta Florissant, pod ktorým sa našli zvyšky rádioaktívneho odpadu, z miesta evakuovali. Ako píše Daily Mail, odpad bol desiatky rokov vystavený poveternostným vplyvom, a časom sa rozšíril do oblasti Coldwater Creek.
Z tejto oblasti pochádza štúdia, ktorá skúmala vplyv odpadu na zdravie tamojších detí. Jej autor a odborník na životné prostredie Michael Leung pre Fox News v júli 2025 uviedol, že u týchto detí výrazne stúpa riziko vzniku rakoviny:
„U detí, ktoré v 40. až 60. rokoch žili v blízkosti Coldwater Creek, existuje o 44 percent vyššie riziko vzniku rakoviny v porovnaní s tými, ktoré žili o viac ako 12 míľ ďalej.“
Obyvateľom zasiahnutým vplyvom rádioaktívneho materiálu preto nariadili evakuáciu. Štát im zároveň vykompenzuje náklady na nové bývanie.
Dozvuky projektu Manhattan
Projekt Manhattan bol tajný vojenský projekt USA, v rámci ktorého sa vedci pokúšali vytvoriť atómovú bombu. Pri testovaní vzniklo množstvo jadrového odpadu nielen v St. Louis, ale aj v častiach štátov Washington, Tennessee a Nové Mexiko.
Ako píše Daily Mail, St. Louis zohral pri testovaní kľúčovú rolu, keďže sa v ňom nachádzali závody na spracovanie uránu, ktoré vytvárali najviac odpadu. Ten neskôr rozmiestnili do rôznych častí mesta, výnimkou neboli ani obývané zóny.
Nemecko neuzná palestínsky štát, potvrdil kancelár Merz
Nemecko sa nepridá k západným partnerom ako Kanada a Francúzsko a neuzná palestínsky štát na septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.
Putin sa schôdzke so Zelenským vyhýba. Podľa Stubba ide o taktiku
Nemecký kancelár Friedrich Merz a kanadský premiér Mark Carney v Berlíne v utorok obvinili ruského prezidenta Vladimira Putina, že sa vyhýba schôdzke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Poľský prezident Nawrocki predstavil vlastný návrh zákona o pomoci Ukrajincom
Poľský prezident Karol Nawrocki po vetovaní novely zákona o pomoci občanom Ukrajiny predstavil vlastný legislatívny návrh.
Británia, Nemecko a ďalšie štáty odsúdili útok Izraela na nemocnicu v Pásme Gazy
Svetové mocnosti a mimovládne organizácie vyjadrili šok zo zabitia piatich novinárov pri pondelkovom izraelskom útoku na Násirovu nemocnicu v meste Chán Júnis.