Obavy z rakoviny: Pod domami našli rádioaktívny odpad

Obyvatelia časti amerického mesta sa obávajú vplyvu rádioaktívneho odpadu. Štúdia naznačuje, že môže prispievať k vzniku rakoviny.

Pod šiestimi domami v americkom okrese St. Louis (štát Missouri) sa našiel rádioaktívny odpad. Informuje o tom denník Daily Mail s tým, že ide o pozostatky z testovania atómových bômb v USA v rámci projektu Manhattan počas druhej svetovej vojny.

Miestni sa teraz boja smrteľných následkov, keďže štúdia z okolia rieky Missouri naznačuje, že jadrový materiál môže zvyšovať riziko vzniku rakoviny.

Rodiny evakuovali

Rodiny z mesta Florissant, pod ktorým sa našli zvyšky rádioaktívneho odpadu, z miesta evakuovali. Ako píše Daily Mail, odpad bol desiatky rokov vystavený poveternostným vplyvom, a časom sa rozšíril do oblasti Coldwater Creek.

Z tejto oblasti pochádza štúdia, ktorá skúmala vplyv odpadu na zdravie tamojších detí. Jej autor a odborník na životné prostredie Michael Leung pre Fox News v júli 2025 uviedol, že u týchto detí výrazne stúpa riziko vzniku rakoviny:

„U detí, ktoré v 40. až 60. rokoch žili v blízkosti Coldwater Creek, existuje o 44 percent vyššie riziko vzniku rakoviny v porovnaní s tými, ktoré žili o viac ako 12 míľ ďalej.“

Obyvateľom zasiahnutým vplyvom rádioaktívneho materiálu preto nariadili evakuáciu. Štát im zároveň vykompenzuje náklady na nové bývanie.

Dozvuky projektu Manhattan

Projekt Manhattan bol tajný vojenský projekt USA, v rámci ktorého sa vedci pokúšali vytvoriť atómovú bombu. Pri testovaní vzniklo množstvo jadrového odpadu nielen v St. Louis, ale aj v častiach štátov Washington, Tennessee a Nové Mexiko.

Ako píše Daily Mail, St. Louis zohral pri testovaní kľúčovú rolu, keďže sa v ňom nachádzali závody na spracovanie uránu, ktoré vytvárali najviac odpadu. Ten neskôr rozmiestnili do rôznych častí mesta, výnimkou neboli ani obývané zóny.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk
