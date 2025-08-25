Klimatickí aktivisti zablokovali kanceláriu nemeckého ministra Wadephula
- DNES - 12:09
- Rendsburg
Niekoľko krajne ľavicových klimatických aktivistov blokovalo v pondelok vstup do kancelárie nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula v severonemeckom meste Rendsburg, aby tak protestovali proti uväzneniu nemeckej občianky Maje T. zadržiavanej v Maďarsku. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Aktivisti patriaci ku skupine Turbo Climate Combat Group z Kielu chceli upriamiť pozornosť na podmienky, v akých je táto ich prominentná členka väznená, a tiež na nečinnosť, z ktorej v tomto zmysle obviňujú Wadephula.
Miestna polícia informovala, že pred zmienenou kanceláriou sedeli na schodisku tri až štyri osoby, ktoré boli čiastočne zamaskované. Situáciu pritom opísala ako pokojnú. Policajti sa s aktivistami pokúšali rozprávať, tí im však odmietli odpovedať.
Samotný Wadephul v kancelárii nebol a v priebehu pondelka ani nebude, keďže služobne odcestoval do Chorvátska, kde má rokovať o situácii na Ukrajine, európskej bezpečnosti či obrane a obchodnej politike EÚ.
Skupina Turbo Climate Combat Group je na zozname nemeckých tajných služieb uvádzaná ako „hlavný ľavicový extrémistický aktér v klimatickom hnutí“ v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko.
Maja T., ktorá sa identifikuje ako nebinárna osoba, je v Budapešti súdená za údajné ublíženie na zdraví počas protestov proti pravicovým extrémistom vo februári 2023. Ak by ju z neho usvedčili, hrozilo by jej až 24-ročné väzenie. Pred časom držala vo väzení niekoľkotýždňovú protestnú hladovku, ktorej cieľom bolo dosiahnuť zlepšenie podmienok väzby i repatriáciu do Nemecka.
Nemeckí aktivisti proti jej zadržiavaniu protestovali už aj v polovici júla. Dovedna ôsmi vtedy vyliezli na lešenie pri krajinskom parlamente v Kieli a rozvinuli tam transparent s nápisom „Prepustite Maju“. Nakrátko ich zadržala polícia.
Spojené štáty pozastavili očkovanie vakcínou Ixchiq
Americké úrady pozastavili platnosť licencie vakcíny Ixchiq proti vírusu chikungunya, ktorý šíria komáre.
Lipavský: Najväčšou hrozbou pre Česko je Rusko, ktoré chce prekresliť sféry vplyvu
Rusko podľa českého ministra možno donútiť zložiť zbrane a začať rokovať s Ukrajinou len ekonomickým tlakom a maximálnou podporou Kyjeva.
Trump pohrozil nasadením Národnej gardy v ďalšom meste
Americký prezident Donald Trump pohrozil nasadením Národnej gardy v ďalšej bašte demokratov, meste Baltimore v štáte Maryland, v rámci svojej deklarovanej snahy zasiahnuť proti kriminalite a imigrácii.
Nemecko žiada širokú škálu bezpečnostných ručiteľov pre povojnovú Ukrajinu
Povojnové bezpečnostné záruky Ukrajiny musia byť podporené širokou škálou štátov, a to aj mimo Európy, vyhlásil v nedeľu nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul.