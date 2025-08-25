  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 25.8.2025Meniny má Ľudovít
22°Bratislava

Klimatickí aktivisti zablokovali kanceláriu nemeckého ministra Wadephula

  • DNES - 12:09
  • Rendsburg
Klimatickí aktivisti zablokovali kanceláriu nemeckého ministra Wadephula

Niekoľko krajne ľavicových klimatických aktivistov blokovalo v pondelok vstup do kancelárie nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula v severonemeckom meste Rendsburg, aby tak protestovali proti uväzneniu nemeckej občianky Maje T. zadržiavanej v Maďarsku. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Aktivisti patriaci ku skupine Turbo Climate Combat Group z Kielu chceli upriamiť pozornosť na podmienky, v akých je táto ich prominentná členka väznená, a tiež na nečinnosť, z ktorej v tomto zmysle obviňujú Wadephula.

Miestna polícia informovala, že pred zmienenou kanceláriou sedeli na schodisku tri až štyri osoby, ktoré boli čiastočne zamaskované. Situáciu pritom opísala ako pokojnú. Policajti sa s aktivistami pokúšali rozprávať, tí im však odmietli odpovedať.

Samotný Wadephul v kancelárii nebol a v priebehu pondelka ani nebude, keďže služobne odcestoval do Chorvátska, kde má rokovať o situácii na Ukrajine, európskej bezpečnosti či obrane a obchodnej politike EÚ.

Skupina Turbo Climate Combat Group je na zozname nemeckých tajných služieb uvádzaná ako „hlavný ľavicový extrémistický aktér v klimatickom hnutí“ v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko.

Maja T., ktorá sa identifikuje ako nebinárna osoba, je v Budapešti súdená za údajné ublíženie na zdraví počas protestov proti pravicovým extrémistom vo februári 2023. Ak by ju z neho usvedčili, hrozilo by jej až 24-ročné väzenie. Pred časom držala vo väzení niekoľkotýždňovú protestnú hladovku, ktorej cieľom bolo dosiahnuť zlepšenie podmienok väzby i repatriáciu do Nemecka.

Nemeckí aktivisti proti jej zadržiavaniu protestovali už aj v polovici júla. Dovedna ôsmi vtedy vyliezli na lešenie pri krajinskom parlamente v Kieli a rozvinuli tam transparent s nápisom „Prepustite Maju“. Nakrátko ich zadržala polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Spojené štáty pozastavili očkovanie vakcínou Ixchiq

Spojené štáty pozastavili očkovanie vakcínou Ixchiq

DNES - 11:05Zahraničné

Americké úrady pozastavili platnosť licencie vakcíny Ixchiq proti vírusu chikungunya, ktorý šíria komáre.

Lipavský: Najväčšou hrozbou pre Česko je Rusko, ktoré chce prekresliť sféry vplyvu

Lipavský: Najväčšou hrozbou pre Česko je Rusko, ktoré chce prekresliť sféry vplyvu

DNES - 10:16Zahraničné

Rusko podľa českého ministra možno donútiť zložiť zbrane a začať rokovať s Ukrajinou len ekonomickým tlakom a maximálnou podporou Kyjeva.

Trump pohrozil nasadením Národnej gardy v ďalšom meste

Trump pohrozil nasadením Národnej gardy v ďalšom meste

DNES - 6:20Zahraničné

Americký prezident Donald Trump pohrozil nasadením Národnej gardy v ďalšej bašte demokratov, meste Baltimore v štáte Maryland, v rámci svojej deklarovanej snahy zasiahnuť proti kriminalite a imigrácii.

Nemecko žiada širokú škálu bezpečnostných ručiteľov pre povojnovú Ukrajinu

Nemecko žiada širokú škálu bezpečnostných ručiteľov pre povojnovú Ukrajinu

DNES - 6:18Zahraničné

Povojnové bezpečnostné záruky Ukrajiny musia byť podporené širokou škálou štátov, a to aj mimo Európy, vyhlásil v nedeľu nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul.

Vosveteit.sk
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorovToto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
Ktoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámenímKtoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámením
Nový malvér QuirkyLoader šíri nebezpečný spyware, ktorý ti môže ovládnuť zariadenie. Takto sa doň môže dostaťNový malvér QuirkyLoader šíri nebezpečný spyware, ktorý ti môže ovládnuť zariadenie. Takto sa doň môže dostať
Zvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusomZvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusom
Toto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krkToto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krk
Týchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúkaTýchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúka
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovaťŠtudentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP