Polícia vyšetruje krádež, hľadá muža na fotke

  • DNES - 11:19
  • Humenné
Polícia zverejnila záber s mužom, ktorý môže pomôcť pri objasňovaní prípadu.

Policajti z Humenného vyšetrujú okolnosti krádeže, ku ktorej došlo koncom júla vo večerných hodinách v pohostinstve na Staničnej ulici v Humennom. Informovali o tom prešovskí krajskí policajti na Facebooku.

Podľa polície mal neznámy páchateľ na mieste ukradnúť peňaženku s finančnou hotovosťou a platobnou kartou, ktorú následne použil pri výbere z bankomatu.

Polícia v tejto súvislosti zverejnila fotografiu muža, ktorý môže pomôcť pri objasňovaní prípadu.

"Ak ste ho spoznali oznámte to na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Humennom na č. t. 0961 82 3323 resp. na linke 158. Informácie môžete poskytnúť aj prostredníctvom súkromnej správy na našej FB stránke Policajného zboru," uviedla polícia.


Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZPO
