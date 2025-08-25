Polícia vyšetruje krádež, hľadá muža na fotke
Polícia zverejnila záber s mužom, ktorý môže pomôcť pri objasňovaní prípadu.
Policajti z Humenného vyšetrujú okolnosti krádeže, ku ktorej došlo koncom júla vo večerných hodinách v pohostinstve na Staničnej ulici v Humennom. Informovali o tom prešovskí krajskí policajti na Facebooku.
Podľa polície mal neznámy páchateľ na mieste ukradnúť peňaženku s finančnou hotovosťou a platobnou kartou, ktorú následne použil pri výbere z bankomatu.
Polícia v tejto súvislosti zverejnila fotografiu muža, ktorý môže pomôcť pri objasňovaní prípadu.
"Ak ste ho spoznali oznámte to na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Humennom na č. t. 0961 82 3323 resp. na linke 158. Informácie môžete poskytnúť aj prostredníctvom súkromnej správy na našej FB stránke Policajného zboru," uviedla polícia.
