Pondelok, 25.8.2025
Spojené štáty pozastavili očkovanie vakcínou Ixchiq

  • DNES - 11:05
  • Washington
Americké úrady pozastavili platnosť licencie vakcíny Ixchiq proti vírusu chikungunya, ktorý šíria komáre.

Dôvodom bolo viacero správ o jej „závažných nežiaducich účinkoch“, oznámila v pondelok francúzska biotechnologická spoločnosť Valneva, ktorá túto vakcínu vyvinula. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Ixchiq je jednou z dvoch očkovacích látok schválených americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) proti tomuto vírusu, ktorý sa vyskytuje hlavne v tropických a subtropických krajinách, no nedávno sa objavil už aj v iných častiach sveta.

FDA schválil predmetnú vakcínu ešte v roku 2023, správy o jej vedľajších účinkoch však mali za následok to, že viaceré úrady vrátane Európskej liekovej agentúry (EMA) začali prehodnocovať vhodnosť očkovania ňou, a to najmä v prípade starších ľudí.

Pozastavenie licencie (v USA) nadobúda účinnosť okamžite,“ oznámila Valneva odvolávajúc sa na piatkové nariadenie FDA, ktoré uvádzalo štyri najnovšie prípady závažných vedľajších účinkov, z ktorých tri sa týkali ľudí vo veku 70 až 82 rokov.

Zvažujeme ďalšie kroky, pričom zjavná hrozba šírenia chikungunye sa naďalej globálne stupňuje,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Thomas Lingelbach. Dodal, že Valneva sa bude naďalej usilovať nasledovať svoj cieľ, a to aby bola jej vakcína globálne dostupná na boj s týmto vírusom.

Vírus chikungunya spôsobuje rovnomenné ochorenie, ktoré má podobné príznaky ako dengue či vírus zika - teda horúčky, bolesti kĺbov, hlavy a svalov. Infekcia môže viesť k dlhodobým zdravotným problémom, a to najmä u starších ľudí či osôb trpiacich aj inými ochoreniami. Chikungunya sa taktiež môže preniesť z tehotnej matky na jej nenarodené dieťa. Hoci vírus je smrteľný len zriedka, ohrozenejší sú v tomto smere práve novorodenci a seniori.

Zdravotnícki experti sa obávajú, že chikungunya by mohla v budúcnosti potenciálne prerásť do pandémie. Komáre, ktoré ju šíria, totiž v dôsledku klimatických zmien migrujú na iné miesta.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala už v júli pred rizikom rozsiahlejšieho šírenia, respektíve epidémie vírusu chikungunya, pričom úrady na celom svete vyzývala na prijatie bezodkladných opatrení. WHO tvrdila, že eviduje rovnaké varovné signály ako pri veľkom výskyte tohto ochorenia, ku ktorému došlo približne pred 20 rokmi. Vírus sa vtedy najskôr rozšíril do okolia Indického oceánu a následne do celého sveta, pričom sa ním nakazilo takmer pol milióna ľudí.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v auguste informovalo, že dosiaľ v tomto roku zaznamenalo už 27 lokálnych epidémií tohto vírusu, čo je pre Európu rekordné číslo.

Zdroj: Info.sk, TASR
