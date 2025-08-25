  • Články
LOZ: Slovensko potrebuje reformu ZZS, nielen vyhlásenie nového tendra

  • DNES - 11:03
  • Bratislava
Odborári veria, že minister zdravotníctva presadí avizované zmeny.

Slovensko nepotrebuje iba nový tender a ďalšie prísľuby transparentnosti. Potrebuje systémovú reformu záchrannej zdravotnej služby (ZZS), v ktorej bude pacient a záujem štátu v centre pozornosti a kde sa obmedzí priestor na zisk finančných skupín. Uviedlo to Lekárske odborové združenie (LOZ). Verí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) zmeny presadí. Odborári zároveň deklarovali ochotu byť súčinní pri ich príprave.

Kauza tendra ukázala, že záujmy finančných skupín dokážu vinou chybného zákona prevážiť nad verejným záujmom, čo je neprijateľné. LOZ preto verí, že minister zdravotníctva prinesie zásadnú zmenu tohto systému a táto reforma bude mať širokú podporu odbornej verejnosti, ale aj vládnych a opozičných politikov. Lekárske odborové združenie je ochotné poskytnúť v hľadaní tohto konsenzu súčinnosť a zorganizovať k danej téme okrúhly stôl expertov naprieč politickým spektrom,“ vyhlásil šéf LOZ Peter Visolajský.

Lekárski odborári sú podľa jeho slov znepokojení výrokmi ministra k budúcnosti tendra či reforme ZZS. Obávajú sa, že výsledkom aktuálnej kauzy by mohli byť len „kozmetické“ úpravy pri novom tendri, ktoré systém nezmenia. „Vítame síce jeho ubezpečenie o zachovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov, avšak nie je zrejmé, či minister plánuje presadiť reformu záchraniek, alebo Slovensko čaká iba ďalší tender. (...) Pritom po zásadnej zmene systému, kde bude mať silnejšie postavenie štát, volajú nielen odborníci, ale aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), ďalší koaliční partneri a viacerí opoziční politici,“ podotkol Visolajský.

Tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby kritizovala opozícia aj koaličná SNS. Šaško požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby tender zrušilo 13. augusta.

Odborné analýzy majú ukázať, ako fungovanie záchraniek nastaviť čo najlepšie. Predstavené boli tri možné návrhy riešenia - zoštátnenie záchraniek, prednostné právo štátnych a verejných organizácií na záchranky a začlenenie záchraniek do tzv. integrovaného záchranného systému.

Zdroj: Info.sk, TASR
