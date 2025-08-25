Taraba: Podarilo sa nám spustiť historicky najväčšie sčítanie medveďa
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR spustilo sčítanie populácie medveďa hnedého na Slovensku. Má ísť o doposiaľ historicky najväčšie počítanie tejto šelmy. Na sociálnej sieti o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Štátna ochrana prírody SR podľa Tarabu na sčítanie zazmluvnila slovenské univerzity, slovenské vedecké kapacity, zúčastní sa na ňom aj široká verejnosť, ochranári a poľovníci. „Sčítanie nebudú robiť mimovládky ani inštitúcie zo zahraničia, nebude to stať nekresťanské milióny, nebude sa realizovať, ako to predchádzajúce, v zime, keď medvede spia a keď všetko podstatné mali ‚experti‘ prikryté pod snehom. Máme záujem o nesfalšované reálne dáta,“ poznamenal šéf envirorezortu. Doplnil, že na príprave tohto sčítania pracovali dlhé mesiace.
Polícia vyšetruje krádež, hľadá muža na fotke
Polícia zverejnila záber s mužom, ktorý môže pomôcť pri objasňovaní prípadu.
LOZ: Slovensko potrebuje reformu ZZS, nielen vyhlásenie nového tendra
Odborári veria, že minister zdravotníctva presadí avizované zmeny.
Polícia hľadá 10-ročné dievča
Dievča bolo nezvestné od nedele.
Volajú vám z Rakúska alebo Česka? Operátori varujú pred podvodom
Mobilní operátori varujú pred podvodnými telefonátmi, s ktorými sa čoraz častejšie stretávajú ich klienti.