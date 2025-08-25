Lipavský: Najväčšou hrozbou pre Česko je Rusko, ktoré chce prekresliť sféry vplyvu
- DNES - 10:16
- Praha
Rusko podľa českého ministra možno donútiť zložiť zbrane a začať rokovať s Ukrajinou len ekonomickým tlakom a maximálnou podporou Kyjeva.
Najväčšiu a bezprostrednú hrozbu pre Česko dlhodobo predstavuje Rusko, ktoré chce nahradiť súčasné pravidlá právom silnejšieho, prebudovať bezpečnostnú architektúru Európy a narysovať nové sféry vplyvu. V pondelok to na každoročnej porade českých diplomatov v Černínskom paláci povedal český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Rusko podľa jeho slov možno donútiť zložiť zbrane a začať rokovať s Ukrajinou len ekonomickým tlakom a maximálnou podporou Kyjeva, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Minister pripomenul, že v posledných rokoch zosilneli kybernetické útoky na českú kritickú infraštruktúru a po celej Európe pribudli prípady podpaľačských útokov a sabotáží. „Čelíme nárastu informačných vplyvových operácií s cieľom polarizovať naše spoločnosti a podlomiť jednotu a akcieschopnosť EÚ a NATO,“ podotkol.
Zopakoval, že Česko na pôde EÚ naďalej presadzuje obmedzenie pohybu ruských diplomatov a ich rodinných príslušníkov na území štátov ich akreditácie. „Chceme tým eliminovať pôsobenie ruských tajných služieb pod diplomatickým krytím. Nárast sabotážnych operácií, ktorý v posledných rokoch a mesiacoch v Európe sledujeme, je jasným dôkazom, že náš návrh je v záujme bezpečnosti všetkých,“ zdôraznil Lipavský. Dodal, že vďaka aktivitám českej diplomacie vzniká na pôdoryse Rady Európy osobitný tribunál pre zločiny agresie voči Ukrajine.
Otázky týkajúce sa území na Ukrajine spolu musia podľa šéfa českej diplomacie riešiť Ukrajina a Rusko a ruský prezident Vladimir Putin by podľa jeho slov mal pred zasadnutím k rokovaciemu stolu zastaviť vojenské útoky. Úlohou Európy je popri poskytovaní bezpečnostných záväzkov paralelne pracovať na ďalších sankciách pre prípad, že sa Kremeľ odmietne dohodnúť, myslí si minister.
Zdôraznil, že Česko je zástancom princípu mieru prostredníctvom sily. „Nie ďalšie ústupky, ale ekonomický tlak a maximálna podpora Ukrajiny v jej boji sú tou správnou cestou, ako donútiť Rusko zložiť zbrane a sadnúť si za rokovací stôl,“ povedal a pripomenul, že ČR Ukrajinu podporuje humanitárne, politicky aj vojensky. Dodal, že do českej muničnej iniciatívy je okrem ČR zapojených ďalších 15 krajín.
Spojené štáty pozastavili očkovanie vakcínou Ixchiq
Americké úrady pozastavili platnosť licencie vakcíny Ixchiq proti vírusu chikungunya, ktorý šíria komáre.
Trump pohrozil nasadením Národnej gardy v ďalšom meste
Americký prezident Donald Trump pohrozil nasadením Národnej gardy v ďalšej bašte demokratov, meste Baltimore v štáte Maryland, v rámci svojej deklarovanej snahy zasiahnuť proti kriminalite a imigrácii.
Nemecko žiada širokú škálu bezpečnostných ručiteľov pre povojnovú Ukrajinu
Povojnové bezpečnostné záruky Ukrajiny musia byť podporené širokou škálou štátov, a to aj mimo Európy, vyhlásil v nedeľu nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul.
Lukašenko podstúpil prvú lekársku prehliadku v živote. Ako dopadla?
V posledných rokoch sa častejšie objavovali otázky o Lukašenkovom zdraví.