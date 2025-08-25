Polícia hľadá 10-ročné dievča
Dievča bolo nezvestné od nedele.
Aktualizované o 11:12
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ružomberku odvolalo pátranie po desaťročnej Mariyi Deviatkovej, s trvalým bytom na Ukrajine, momentálne žijúcej v Ružomberku. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Nezvestná bola od nedele (24. 8.), keď v poobedných hodinách mala odísť do obchodného domu v Ružomberku. „Maloletá Mariya bola nájdená a je v poriadku,“ doplnila hovorkyňa.
