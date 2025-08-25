  • Články
Volajú vám z Rakúska alebo Česka? Operátori varujú pred podvodom

  • DNES - 9:05
  • Bratislava
Volajú vám z Rakúska alebo Česka? Operátori varujú pred podvodom

Mobilní operátori varujú pred podvodnými telefonátmi, s ktorými sa čoraz častejšie stretávajú ich klienti.

Mobilní operátori v priebehu posledných dní evidujú nárast počtu prípadov, keď zákazníkom na Slovensku volajú telefónne čísla zo zahraničia. Upozornili na to Orange a O2 na sociálnej sieti.

Po zdvihnutí telefónneho čísla často s rakúskou (+43) alebo českou (+420) predvoľbou vás automatizovaný hlas môže navádzať, aby ste si pridali neznáme číslo do aplikácie WhatsApp. „Nerobte to, ide o podvod,“ vyzýva O2. „Ak podobný hovor prijmete, odporúčame jednoducho zložiť,“ dodala.

Podobnú radu ponúka Orange: „Odporúčame na tieto hovory nereagovať a čísla si zablokovať,“ uviedol.

Obaja mobilní operátori varujú pred zdieľaním súkromných informácií s neznámymi príjemcami – či už telefonicky alebo cez WhatsApp.

Pozor aj na e-maily

Pred ďalším podvodom varuje aj tretí operátor Telekom. Ten zas eviduje podvodné e-maily, ktoré sa vydávajú za operátora. Ako informuje na sociálnej sieti, maily obsahujú výzvu na úhradu faktúr.

„Slovak Telekom žiadny takýto e-mail nezaslal, všetky faktúry zasiela výlučne z e-mailovej adresy [email protected], prípadne z adresy [email protected],“ varuje operátor. Podvodné maily sa podľa neho líšia od originálnych grafickou podobou.

Telekom odporúča zákazníkom vždy skontrolovať odosielateľa mailu, predmet správy a vzhľad faktúry. „V žiadnom prípade neodporúčame klikať na odkazy či QR kódy v e-mailoch, ktoré nepochádzajú z našej oficiálnej adresy ani zadávať osobné či platobné údaje," dodal.

Zdroj: Info.sk, DP, facebook.com/OrangeSlovensko/O2Slovakia
Máš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehujeMáš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehuje
