Volajú vám z Rakúska alebo Česka? Operátori varujú pred podvodom
Mobilní operátori varujú pred podvodnými telefonátmi, s ktorými sa čoraz častejšie stretávajú ich klienti.
Mobilní operátori v priebehu posledných dní evidujú nárast počtu prípadov, keď zákazníkom na Slovensku volajú telefónne čísla zo zahraničia. Upozornili na to Orange a O2 na sociálnej sieti.
Po zdvihnutí telefónneho čísla často s rakúskou (+43) alebo českou (+420) predvoľbou vás automatizovaný hlas môže navádzať, aby ste si pridali neznáme číslo do aplikácie WhatsApp. „Nerobte to, ide o podvod,“ vyzýva O2. „Ak podobný hovor prijmete, odporúčame jednoducho zložiť,“ dodala.
Podobnú radu ponúka Orange: „Odporúčame na tieto hovory nereagovať a čísla si zablokovať,“ uviedol.
Obaja mobilní operátori varujú pred zdieľaním súkromných informácií s neznámymi príjemcami – či už telefonicky alebo cez WhatsApp.
Pozor aj na e-maily
Pred ďalším podvodom varuje aj tretí operátor Telekom. Ten zas eviduje podvodné e-maily, ktoré sa vydávajú za operátora. Ako informuje na sociálnej sieti, maily obsahujú výzvu na úhradu faktúr.
„Slovak Telekom žiadny takýto e-mail nezaslal, všetky faktúry zasiela výlučne z e-mailovej adresy [email protected], prípadne z adresy [email protected],“ varuje operátor. Podvodné maily sa podľa neho líšia od originálnych grafickou podobou.
Telekom odporúča zákazníkom vždy skontrolovať odosielateľa mailu, predmet správy a vzhľad faktúry. „V žiadnom prípade neodporúčame klikať na odkazy či QR kódy v e-mailoch, ktoré nepochádzajú z našej oficiálnej adresy ani zadávať osobné či platobné údaje," dodal.
