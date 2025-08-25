  • Články
Pondelok, 25.8.2025
16-ročná Zoja je od soboty nezvestná. Nevideli ste ju?

  • Dolný Kubín
16-ročná Zoja je od soboty nezvestná. Nevideli ste ju?

Dievča pri sebe nemá mobilný telefón.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnej 16-ročnej Zoji Snovákovej z Dolného Kubína. TASR o tom v nedeľu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Menovaná je nezvestná od 23. augusta, keď bola naposledy videná o 11.45 h na námestí v Dolnom Kubíne, odkiaľ odišla na neznáme miesto. Mobilný telefón pri sebe nemá. Jej súčasný pohyb a pobyt nie je známy,“ priblížila Kocková.

Nezvestná je vysoká 180 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhé hnedé vlasy a modré oči. Nad hornou perou má materské znamienko. Oblečenú má bielu mikinu so zipsom a obrázkom holubice na chrbte, slaboružové nohavice a obuté biele tenisky.

Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na profile polície na sociálnej sieti,“ vyzvala Kocková.

Zdroj: Info.sk, TASR, KR PZ ZA
