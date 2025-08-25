Trump pohrozil nasadením Národnej gardy v ďalšom meste

  • Články
Americký prezident Donald Trump pohrozil v nedeľu nasadením Národnej gardy v ďalšej bašte demokratov, meste Baltimore v štáte Maryland, v rámci svojej deklarovanej snahy zasiahnuť proti kriminalite a imigrácii. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Trump na svojej sociálnej sieti hovoril o Baltimore ako o meste „plnom zločinu, ktoré sa vymklo spod kontroly“. Vyhlásil to v čase, keď demokratickí lídri štátov USA vrátane guvernéra Marylandu Wesa Moora ostro kritizujú šéfa Bieleho domu.

Trump tento mesiac poslal Národnú gardu do ulíc Washingtonu a nariadil, aby federálna vláda prevzala kontrolu nad tamojšou metropolitnou políciou. Niektorí príslušníci gardy začali v nedeľu v hlavnom meste USA nosiť so sebou strelné zbrane, potvrdila armáda. Dosiaľ ich mali k dispozícii pre prípad potreby, no uchovávali ich v zbrojnici.

V júni Trump vyslal takmer 5000 vojakov do Los Angeles, údajne s cieľom potlačiť protesty proti raziám, ktoré vykonávali imigračné úrady. A americké médiá informujú, že v pláne je aj nasadenie tisícov príslušníkov Národnej gardy v Chicagu, treťom najväčšom meste v Spojených štátoch, čo už vyvolalo hlasné protesty tamojších demokratov.

V súvislosti s Baltimore Trump napísal, že „ak Wes Moore potrebuje pomoc... pošlem 'vojakov', čo sa už deje v neďalekom DC, a rýchlo odstránim zločin“.

Moore v nedeľu pre televíziu CNN povedal, že prezidenta pozval na prechádzku po Baltimore, aby vyvrátil jeho „blaženú nevedomosť“. Povedal, že od jeho nástupu do funkcie guvernéra klesla miera vrážd v Marylande o vyše 20 percent.

Zdroj: Info.sk, TASR
