  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 25.8.2025Meniny má Ľudovít
12°Bratislava

Nemecko žiada širokú škálu bezpečnostných ručiteľov pre povojnovú Ukrajinu

  • DNES - 6:18
  • Berlín
Nemecko žiada širokú škálu bezpečnostných ručiteľov pre povojnovú Ukrajinu

Povojnové bezpečnostné záruky Ukrajiny musia byť podporené širokou škálou štátov, a to aj mimo Európy, vyhlásil v nedeľu nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.

Vo svojom vystúpení počas otvoreného dňa vlády v Berlíne povedal, že je dôležité, aby sa USA podieľali na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ale potrebné sú aj ďalšie štáty. Podľa jeho slov približne 30 krajín vrátane Japonska vyjadrilo svoju pripravenosť na túto úlohu.

Wadephul ďalej uviedol, že je potrebné, aby sa bezpečnostné záruky „tesne priblížili k tomu, čo znamená členstvo v NATO“. „Nemôžeme očakávať, že Ukrajina vážne zváži územné ústupky, ak aspoň nedostane bezpečnostnú záruku od čo najväčšieho počtu štátov v tom zmysle, že zvyšok bude potom bezpečný,“ povedal Wadephul.

Zdôraznil, že by to pre Rusko nepredstavovalo žiadne riziko, pričom vyjadril nádej, že ruského prezidenta Vladimira Putina by bolo možné presvedčiť, aby uzavrel dohodu podloženú bezpečnostnými zárukami. Wadephul podotkol, že to by potom mohol byť základ pre návrat k mieru v Európe.

Šéf nemeckej diplomacie zároveň vyhlásil, že Ukrajina musí byť v pozícii, aby sa mohla brániť a aby dostala podporu od svojich ručiteľov v prípade ukončenia konfliktu. Mierová dohoda nemôže byť nadiktovaný mier na úkor Ukrajiny, povedal.

Wadephul apeloval na Putina, aby ukončil nepriateľské akcie a rokoval. „V opačnom prípade musí naďalej počítať s naším jasným odporom po boku Ukrajiny,“ uzavrel Wadephul.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump pohrozil nasadením Národnej gardy v ďalšom meste

Trump pohrozil nasadením Národnej gardy v ďalšom meste

DNES - 6:20Zahraničné

Americký prezident Donald Trump pohrozil nasadením Národnej gardy v ďalšej bašte demokratov, meste Baltimore v štáte Maryland, v rámci svojej deklarovanej snahy zasiahnuť proti kriminalite a imigrácii.

Lukašenko podstúpil prvú lekársku prehliadku v živote. Ako dopadla?

Lukašenko podstúpil prvú lekársku prehliadku v živote. Ako dopadla?

DNES - 6:06Zahraničné

V posledných rokoch sa častejšie objavovali otázky o Lukašenkovom zdraví.

Svyrydenková rokovala s Kelloggom o bezpečnostných zárukách

Svyrydenková rokovala s Kelloggom o bezpečnostných zárukách

VČERA - 22:34Zahraničné

Ukrajinská premiérka uviedla, že pri príležitosti osláv Dňa nezávislosti rokovala s osobitným vyslancom Spojených štátov pre Ukrajinu Keithom Kelloggom ohľadom amerických bezpečnostných záruk.

Vance: Rusko spravilo pre ukončenie vojny na Ukrajine významné ústupky

Vance: Rusko spravilo pre ukončenie vojny na Ukrajine významné ústupky

VČERA - 18:32Zahraničné

Americký viceprezident J.D. Vance v rozhovore pre stanicu NBC News zverejnenom v nedeľu odmietol obvinenia, že Moskva spomaľuje proces vyjednávania potenciálnej mierovej dohody na Ukrajine.

Vosveteit.sk
Nový malvér QuirkyLoader šíri nebezpečný spyware, ktorý ti môže ovládnuť zariadenie. Takto sa doň môže dostaťNový malvér QuirkyLoader šíri nebezpečný spyware, ktorý ti môže ovládnuť zariadenie. Takto sa doň môže dostať
Zvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusomZvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusom
Toto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krkToto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krk
Týchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúkaTýchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúka
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovaťŠtudentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?
Do auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradnáDo auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradná
Máš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehujeMáš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehuje
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP