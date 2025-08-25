Nemecko žiada širokú škálu bezpečnostných ručiteľov pre povojnovú Ukrajinu
- DNES - 6:18
- Berlín
Povojnové bezpečnostné záruky Ukrajiny musia byť podporené širokou škálou štátov, a to aj mimo Európy, vyhlásil v nedeľu nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.
Vo svojom vystúpení počas otvoreného dňa vlády v Berlíne povedal, že je dôležité, aby sa USA podieľali na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ale potrebné sú aj ďalšie štáty. Podľa jeho slov približne 30 krajín vrátane Japonska vyjadrilo svoju pripravenosť na túto úlohu.
Wadephul ďalej uviedol, že je potrebné, aby sa bezpečnostné záruky „tesne priblížili k tomu, čo znamená členstvo v NATO“. „Nemôžeme očakávať, že Ukrajina vážne zváži územné ústupky, ak aspoň nedostane bezpečnostnú záruku od čo najväčšieho počtu štátov v tom zmysle, že zvyšok bude potom bezpečný,“ povedal Wadephul.
Zdôraznil, že by to pre Rusko nepredstavovalo žiadne riziko, pričom vyjadril nádej, že ruského prezidenta Vladimira Putina by bolo možné presvedčiť, aby uzavrel dohodu podloženú bezpečnostnými zárukami. Wadephul podotkol, že to by potom mohol byť základ pre návrat k mieru v Európe.
Šéf nemeckej diplomacie zároveň vyhlásil, že Ukrajina musí byť v pozícii, aby sa mohla brániť a aby dostala podporu od svojich ručiteľov v prípade ukončenia konfliktu. Mierová dohoda nemôže byť nadiktovaný mier na úkor Ukrajiny, povedal.
Wadephul apeloval na Putina, aby ukončil nepriateľské akcie a rokoval. „V opačnom prípade musí naďalej počítať s naším jasným odporom po boku Ukrajiny,“ uzavrel Wadephul.
