Svyrydenková rokovala s Kelloggom o bezpečnostných zárukách

  • Kyjev
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková v nedeľu uviedla, že pri príležitosti osláv Dňa nezávislosti rokovala s osobitným vyslancom Spojených štátov pre Ukrajinu Keithom Kelloggom ohľadom amerických bezpečnostných záruk. Informuje o tom TASR podľa správy televízie Sky News.

Nejde len o vojenskú zložku, ale aj o politickú stabilitu a ekonomickú kapacitu,“ napísala Svyrydenková na sociálnej sieti Telegram. „Samostatne sa diskutovalo o otázke kľúčových nerastných surovín a priemyselných aktívach, ktoré sa Rusko snaží zneužívať na dočasne okupovaných územiach. Je neprijateľné, aby bola ich ťažba alebo obchodovanie s nimi legalizované,“ pokračovala.

Americká strana vidí potenciál pre hlbšiu spoluprácu - v oblasti investícií, partnerstiev v oblasti rekonštrukcie a nových technológií. Osobitný dôraz sme kládli na bezpilotné drony, ktoré zmenili podobu bojiska,“ uzavrela.

Zdroj: Info.sk, TASR
