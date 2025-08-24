Vo viacerých lokalitách na Slovensku sa v noci očakáva prízemný mráz
Vo viacerých lokalitách na Slovensku sa v noci očakáva prízemný mráz. Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu.
Meteorológovia preto pre niektoré okresy vydali výstrahu prvého stupňa. Platí od pondelka (25. 8.) polnoci do 7.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
Výstraha sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves. Platí aj pre okresy Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín.
Smer-SD chce zaviesť presné podmienky pre úhradu tzv. výnimkového lieku
Koaličná strana Smer-SD chce zaviesť presné podmienky, pri splnení ktorých bude mať poistenec nárok na úhradu tzv. lieku na výnimku, teda toho, ktorý nie je preplácaný z verejného zdravotného poistenia.
V žilinskej nemocnici liečia obezitu pomocou žalúdočného balónika
Gastroenterologickému centru Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline sa podarilo vykonať úspešnú liečbu žalúdočným balónikom u dvadsiatky pacientov.
Hnutie Slovensko navrhuje možnosť skrátiť volebné obdobie aj referendom
Opozičné hnutie Slovensko chce pre občanov SR zaviesť možnosť, aby mohli v referende priamo rozhodnúť o skrátení prebiehajúceho volebného obdobia.
Cyklista zahynul po zrážke s električkou v Petržalke
Nedeľná dopravná nehoda v bratislavskej Petržalke v blízkosti zastávky električky Zrkadlový háj si vyžiadala jednu obeť.