  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 24.8.2025Meniny má Bartolomej
17°Bratislava

Smer-SD chce zaviesť presné podmienky pre úhradu tzv. výnimkového lieku

  • DNES - 19:12
  • Bratislava
Smer-SD chce zaviesť presné podmienky pre úhradu tzv. výnimkového lieku

Koaličná strana Smer-SD chce zaviesť presné podmienky, pri splnení ktorých bude mať poistenec nárok na úhradu tzv. lieku na výnimku, teda toho, ktorý nie je preplácaný z verejného zdravotného poistenia.

Plánuje ich definovať v zákone o rozsahu a podmienkach úhrady liekov na základe verejného zdravotného poistenia. Do Národnej rady (NR) SR preto poslanci Marcela Čavojová, Zuzana Matejičková a Vladimír Baláž (všetci Smer-SD) predložili novelu danej legislatívy.

Navrhuje sa zavedenie presných zákonných podmienok, za splnenia ktorých bude mať poistenec právny nárok na úhradu tzv. výnimkového lieku, respektíve zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny. Tomuto procesu bude predchádzať možnosť úhrady liekov z fondu na úhradu vybraných liekov, ktorý vznikne transformáciou z doterajšieho fondu kvality zdravia,“ priblížili.

Pre uhradenie lieku bude v prípade schválenia novely potrebné splniť sedem podmienok. Ide napríklad o prínos lieku preukázaný v klinickom skúšaní alebo v podmienkach bežnej terapeutickej praxe. „Rozsah prínosu je definovaný vo vzťahu k predpokladanému predĺženiu celkového prežívania alebo prežívania do progresie ochorenia o aspoň 30 percent, najmenej však o šesť mesiacov,“ ozrejmili predkladatelia. Medzi podmienkami by malo byť aj naplnenie definície závažného ochorenia. Liek by tiež nemohol byť nahraditeľný inou medicínskou intervenciou uhrádzanou na základe verejného zdravotného poistenia.

Novelou chcú poslanci tiež stanoviť náležitosti žiadosti o preplatenie výnimkového lieku. „V prípade, ak zdravotná poisťovňa úhradu neodsúhlasí a nevyhovie odvolaniu, v druhom stupni bude v zmysle predloženého návrhu zákona o žiadostiach rozhodovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ doplnili.

Predkladatelia upozornili na to, že v súčasnosti rozhodujú o preplácaní liekov na výnimku zdravotné poisťovne. Poukázali však na to, že viaceré stanovenia upravujúce hradenie daných liekov boli napadnuté pred Ústavným súdom SR. „Na základe návrhu verejného ochrancu práv a na základe návrhu Správneho súdu v Bratislave, pričom sa namieta ich protiústavnosť z viacerých ohľadov,“ dodali.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vo viacerých lokalitách na Slovensku sa v noci očakáva prízemný mráz

Vo viacerých lokalitách na Slovensku sa v noci očakáva prízemný mráz

DNES - 20:11Domáce

Vo viacerých lokalitách na Slovensku sa v noci očakáva prízemný mráz. Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu.

V žilinskej nemocnici liečia obezitu pomocou žalúdočného balónika

V žilinskej nemocnici liečia obezitu pomocou žalúdočného balónika

DNES - 18:35Domáce

Gastroenterologickému centru Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline sa podarilo vykonať úspešnú liečbu žalúdočným balónikom u dvadsiatky pacientov.

Hnutie Slovensko navrhuje možnosť skrátiť volebné obdobie aj referendom

Hnutie Slovensko navrhuje možnosť skrátiť volebné obdobie aj referendom

DNES - 18:00Domáce

Opozičné hnutie Slovensko chce pre občanov SR zaviesť možnosť, aby mohli v referende priamo rozhodnúť o skrátení prebiehajúceho volebného obdobia.

Cyklista zahynul po zrážke s električkou v Petržalke

Cyklista zahynul po zrážke s električkou v Petržalke

DNES - 15:32Domáce

Nedeľná dopravná nehoda v bratislavskej Petržalke v blízkosti zastávky električky Zrkadlový háj si vyžiadala jednu obeť.

Vosveteit.sk
Zvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusomZvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusom
Toto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krkToto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krk
Týchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúkaTýchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúka
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovaťŠtudentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?
Do auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradnáDo auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradná
Máš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehujeMáš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehuje
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účetBankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP