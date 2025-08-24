Smer-SD chce zaviesť presné podmienky pre úhradu tzv. výnimkového lieku
Koaličná strana Smer-SD chce zaviesť presné podmienky, pri splnení ktorých bude mať poistenec nárok na úhradu tzv. lieku na výnimku, teda toho, ktorý nie je preplácaný z verejného zdravotného poistenia.
Plánuje ich definovať v zákone o rozsahu a podmienkach úhrady liekov na základe verejného zdravotného poistenia. Do Národnej rady (NR) SR preto poslanci Marcela Čavojová, Zuzana Matejičková a Vladimír Baláž (všetci Smer-SD) predložili novelu danej legislatívy.
„Navrhuje sa zavedenie presných zákonných podmienok, za splnenia ktorých bude mať poistenec právny nárok na úhradu tzv. výnimkového lieku, respektíve zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny. Tomuto procesu bude predchádzať možnosť úhrady liekov z fondu na úhradu vybraných liekov, ktorý vznikne transformáciou z doterajšieho fondu kvality zdravia,“ priblížili.
Pre uhradenie lieku bude v prípade schválenia novely potrebné splniť sedem podmienok. Ide napríklad o prínos lieku preukázaný v klinickom skúšaní alebo v podmienkach bežnej terapeutickej praxe. „Rozsah prínosu je definovaný vo vzťahu k predpokladanému predĺženiu celkového prežívania alebo prežívania do progresie ochorenia o aspoň 30 percent, najmenej však o šesť mesiacov,“ ozrejmili predkladatelia. Medzi podmienkami by malo byť aj naplnenie definície závažného ochorenia. Liek by tiež nemohol byť nahraditeľný inou medicínskou intervenciou uhrádzanou na základe verejného zdravotného poistenia.
Novelou chcú poslanci tiež stanoviť náležitosti žiadosti o preplatenie výnimkového lieku. „V prípade, ak zdravotná poisťovňa úhradu neodsúhlasí a nevyhovie odvolaniu, v druhom stupni bude v zmysle predloženého návrhu zákona o žiadostiach rozhodovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ doplnili.
Predkladatelia upozornili na to, že v súčasnosti rozhodujú o preplácaní liekov na výnimku zdravotné poisťovne. Poukázali však na to, že viaceré stanovenia upravujúce hradenie daných liekov boli napadnuté pred Ústavným súdom SR. „Na základe návrhu verejného ochrancu práv a na základe návrhu Správneho súdu v Bratislave, pričom sa namieta ich protiústavnosť z viacerých ohľadov,“ dodali.
