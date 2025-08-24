  • Články
Vance: Rusko spravilo pre ukončenie vojny na Ukrajine významné ústupky

  • DNES - 18:32
  • Washington
Vance: Rusko spravilo pre ukončenie vojny na Ukrajine významné ústupky

Americký viceprezident J.D. Vance v rozhovore pre stanicu NBC News zverejnenom v nedeľu odmietol obvinenia, že Moskva spomaľuje proces vyjednávania potenciálnej mierovej dohody na Ukrajine.

Rusko podľa neho vďaka americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi spravilo „významné ústupky“ vo svojich požiadavkách, píše agentúra AFP.

Vance v rozhovore trval na tom, že Trump „sa zapája do veľmi agresívnej a veľmi energickej diplomacie“ s Moskvou i Kyjevom s cieľom nájsť kompromis, ktorý by ukončil zabíjanie. „Myslím si, že Rusi spravili prezidentovi Trumpovi významné ústupky po prvýkrát za tri a pol roka trvania tohto konfliktu,“ uviedol Vance a dodal, že Moskva je dokonca „ochotná prispôsobiť sa v niektorých svojich základných požiadavkách“.

Podľa Vancea Moskva pripustila „uznanie územnej celistvosti Ukrajiny po vojne“, hoci sa nevyjadril, či by mali byť hranice povojnovej Ukrajiny také, ako pred začiatkom vojny. Rusko podľa neho navyše uznalo, že si v Kyjeve „nebude schopné dosadiť bábkovú vládu“.

Urobili všetky ústupky? Samozrejme, že nie. Ale robíme pokroky,“ zhodnotil Vance, podľa ktorého Washington bude pokračovať v zohrávaní aktívnej úlohy pri zaisťovaní bezpečnostných záruk pre Kyjev, i keď trvá na tom, že Spojené štáty svojich vojakov po konci vojny na Ukrajine nenasadia.

Zdroj: Info.sk, TASR
