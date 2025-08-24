  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 24.8.2025Meniny má Bartolomej
21°Bratislava

Lavrov načrtol podmienky mieru, chce bezpečnostné záruky a žiadne NATO

  • DNES - 17:29
  • Moskva
Lavrov načrtol podmienky mieru, chce bezpečnostné záruky a žiadne NATO

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre stanicu NBC News zverejnenom v nedeľu uviedol, že garantom povojnovej bezpečnosti Ukrajiny by mala byť skupina krajín pozostávajúca okrem iného aj z členov Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).

Ruský minister zahraničia v rozhovore vyhlásil, že bezpečnosť Ukrajiny by mala garantovať skupina štátov, ktorú budú tvoriť okrem iného aj členovia BR OSN - Spojené kráľovstvo, Čína, Francúzsko, Rusko a Spojené štáty. Takáto skupina by podľa neho mohla zahŕňať aj Nemecko, Turecko alebo ďalšie krajiny.

Ručitelia by zaručovali bezpečnosť Ukrajiny, ktorá musí byť neutrálna, nesmie byť členom žiadneho vojenského bloku a nesmie vlastniť jadrové zbrane,“ citovalo ruské ministerstvo zahraničia Lavrova. Ten dodal, že pre Rusko je členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii neprijateľné a že Moskva žiada záruky ochrany rusky hovoriacich ľudí na Ukrajine. Podľa Lavrova je medzi Moskvou a Kyjevom na mieste aj diskusia o územných zmenách.

Lavrov pre NBC News taktiež povedal, že o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu sa ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump zhovárali aj na summite na Aljaške. Putin podľa neho počas diskusie upozornil na neúspešné rokovania v Istanbule v roku 2022, na ktorých Rusko a Ukrajina rokovali o trvalej neutralite Kyjeva výmenou za bezpečnostné záruky od piatich stálych členov BR OSN.

Agentúra Reuters minulý týždeň informovala, že Putin požaduje od Ukrajiny, aby sa vzdala celého regiónu Donbas, zriekla sa ambícií vstúpiť do NATO, zostala neutrálna a nevpustila na svoje územie vojská západných krajín.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zas v nedeľu po boku kanadského premiéra Marka Carneyho vyhlásil, že prítomnosť cudzích vojsk na Ukrajine po ukončení vojny je pre Kyjev dôležitá.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vance: Rusko spravilo pre ukončenie vojny na Ukrajine významné ústupky

Vance: Rusko spravilo pre ukončenie vojny na Ukrajine významné ústupky

DNES - 18:32Zahraničné

Americký viceprezident J.D. Vance v rozhovore pre stanicu NBC News zverejnenom v nedeľu odmietol obvinenia, že Moskva spomaľuje proces vyjednávania potenciálnej mierovej dohody na Ukrajine.

Francúzsky regulačný orgán tvrdí, že nedokáže blokovať kanál mŕtveho streamera

Francúzsky regulačný orgán tvrdí, že nedokáže blokovať kanál mŕtveho streamera

DNES - 14:10Zahraničné

Riaditeľ francúzskeho mediálneho regulačného orgánu (ARCOM) v nedeľu uviedol, že jeho agentúra nemá právomoc blokovať online kanál streamera, ktorý zomrel počas živého vysielania.

Lavrov: Západ chce blokovať rokovania o mieri na Ukrajine

Lavrov: Západ chce blokovať rokovania o mieri na Ukrajine

DNES - 13:22Zahraničné

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v nedeľu obvinil západné krajiny zo snahy zabrániť mierovým rokovaniam o ukončení konfliktu na Ukrajine.

Ukrajine ku Dňu nezávislosti zablahoželalo viacero svetových lídrov

Ukrajine ku Dňu nezávislosti zablahoželalo viacero svetových lídrov

DNES - 11:46Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu poďakoval svetovým lídrom za ich prejavenú podporu v súvislosti s Dňom nezávislosti Ukrajiny.

Vosveteit.sk
Toto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krkToto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krk
Týchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúkaTýchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúka
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovaťŠtudentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?
Do auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradnáDo auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradná
Máš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehujeMáš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehuje
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účetBankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniazeAI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP