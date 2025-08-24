  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 24.8.2025Meniny má Bartolomej
21°Bratislava

Cyklista zahynul po zrážke s električkou v Petržalke

  • DNES - 15:32
  • Bratislava
Cyklista zahynul po zrážke s električkou v Petržalke

Nedeľná dopravná nehoda v bratislavskej Petržalke v blízkosti zastávky električky Zrkadlový háj si vyžiadala jednu obeť.

Cyklista pri nej zahynul po zrážke s električkou. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Podľa doterajších informácií tu došlo k stretu električky s cyklistom, ktorý práve prechádzal cez koľajisko. Osemdesiatpäťročný cyklista utrpel pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ priblížila.

Bratislavskí dopravní policajti v súčasnosti vykonávajú potrebné úkony pri dokumentovaní dopravnej nehody.

Premávka električiek na Južné mesto je prerušená

Premávka električiek na Južné mesto je prerušená. Električky linky 3 premávajú skrátenou trasou Komisárky - Farského a späť. Dôvodom je nehoda pri Zrkadlovom háji v bratislavskej Petržalke. Informoval o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na webe.

„Náhradná autobusová doprava X3 premáva obojsmerne v úseku Farského - Južné mesto. Za vzniknuté nepríjemnosti pri cestovaní sa cestujúcej verejnosti ospravedlňujeme,“ priblížil.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slovensko má za sebou chladné ráno, vo viacerých lokalitách i snežilo

Slovensko má za sebou chladné ráno, vo viacerých lokalitách i snežilo

DNES - 13:51Domáce

Slovensko má za sebou chladné ráno. Na väčšine územia teplota v noci poklesla pod desať stupňov Celzia.

Policajtovi sa podarilo zachrániť muža z horiaceho domu

Policajtovi sa podarilo zachrániť muža z horiaceho domu

DNES - 12:49Domáce

Policajtovi zo Zlatých Moraviec sa podarilo zachrániť muža, ktorý uviazol v horiacom dome. Informovala o tom nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti.

KDH chce zaviesť možnosť neuplatňovania mandátu počas materskej dovolenky

KDH chce zaviesť možnosť neuplatňovania mandátu počas materskej dovolenky

DNES - 11:54Domáce

Opozičné KDH chce presadiť, aby si mohli poslanci Národnej rady SR počas čerpania materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky neuplatňovať mandát.

Vo Vysokých a Západných Tatrách nasnežilo

Vo Vysokých a Západných Tatrách nasnežilo

DNES - 11:11Domáce

Výrazné ochladenie prinieslo do Vysokých a Západných Tatier sneh.

Vosveteit.sk
Toto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krkToto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krk
Týchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúkaTýchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúka
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovaťŠtudentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?
Do auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradnáDo auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradná
Máš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehujeMáš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehuje
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účetBankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniazeAI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP