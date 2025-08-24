Cyklista zahynul po zrážke s električkou v Petržalke
Nedeľná dopravná nehoda v bratislavskej Petržalke v blízkosti zastávky električky Zrkadlový háj si vyžiadala jednu obeť.
Cyklista pri nej zahynul po zrážke s električkou. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Podľa doterajších informácií tu došlo k stretu električky s cyklistom, ktorý práve prechádzal cez koľajisko. Osemdesiatpäťročný cyklista utrpel pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ priblížila.
Bratislavskí dopravní policajti v súčasnosti vykonávajú potrebné úkony pri dokumentovaní dopravnej nehody.
Premávka električiek na Južné mesto je prerušená
Premávka električiek na Južné mesto je prerušená. Električky linky 3 premávajú skrátenou trasou Komisárky - Farského a späť. Dôvodom je nehoda pri Zrkadlovom háji v bratislavskej Petržalke. Informoval o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na webe.
„Náhradná autobusová doprava X3 premáva obojsmerne v úseku Farského - Južné mesto. Za vzniknuté nepríjemnosti pri cestovaní sa cestujúcej verejnosti ospravedlňujeme,“ priblížil.
Slovensko má za sebou chladné ráno, vo viacerých lokalitách i snežilo
Slovensko má za sebou chladné ráno. Na väčšine územia teplota v noci poklesla pod desať stupňov Celzia.
Policajtovi sa podarilo zachrániť muža z horiaceho domu
Policajtovi zo Zlatých Moraviec sa podarilo zachrániť muža, ktorý uviazol v horiacom dome. Informovala o tom nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti.
KDH chce zaviesť možnosť neuplatňovania mandátu počas materskej dovolenky
Opozičné KDH chce presadiť, aby si mohli poslanci Národnej rady SR počas čerpania materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky neuplatňovať mandát.
Vo Vysokých a Západných Tatrách nasnežilo
Výrazné ochladenie prinieslo do Vysokých a Západných Tatier sneh.