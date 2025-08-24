  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 24.8.2025Meniny má Bartolomej
21°Bratislava

Francúzsky regulačný orgán tvrdí, že nedokáže blokovať kanál mŕtveho streamera

  • DNES - 14:10
  • Paríž
Francúzsky regulačný orgán tvrdí, že nedokáže blokovať kanál mŕtveho streamera

Riaditeľ francúzskeho mediálneho regulačného orgánu (ARCOM) v nedeľu uviedol, že jeho agentúra nemá právomoc blokovať online kanál streamera, ktorý zomrel počas živého vysielania.

Streamer známy ako Jean Pormanove fungoval na austrálskej platforme Kick, ktorá nemá vo Francúzsku zastúpenie a preto „nespadá pod priamu právomoc ARCOM,“ uviedol je šéf Martin Ajdari v komentári publikovanom v denníku Le Monde.

Platforma Kick sa vo Francúzsku dostala do pozornosti po tom, čo 46-ročný Francúz Raphaël Graven (Jean Pormanove) zomrel 18. augusta počas 12-dňového maratónu živého vysielania v dome v Contes, dedine severne od Nice.

Miestne médiá informovali, že počas svojich streamov bol vystavený záchvatom násilia a nedostatku spánku. Vďaka tomuto typu vysielania si na Kicku vybudoval státisícovú základňu sledovateľov.

Táto tragédia zjavne vyvoláva otázku o zodpovednosti platformy, ktorá vysielala zábery,“ povedal Ajdari. Podľa neho iba súd a nie ARCOM môže posúdiť zákonnosť online obsahu zverejneného jednotlivcami.

Podľa pitvy Graven nezomrel na následky zranenia, ktoré by mu spôsobil niekto iný. Príčinou smrti bol jeho zdravotný problém, pravdepodobne v spojení s chemickými látkami, uviedol vo štvrtok prokurátor Damien Martinelli. Dodal, že mohol mať problémy so srdcom a podstupoval liečbu štítnej žľazy.

ARCOM sa podľa svojho šéfa obmedzuje na presadzovanie právnych predpisov EÚ voči „tým, ktorí majú zastúpenie vo Francúzsku“. Ajdari povedal, že skutočnosť, že Gravenove predchádzajúce videá zneužívania zostali online celé mesiace bez toho, aby boli podané akékoľvek sťažnosti, „je zjavne nepochopiteľná“.

To naznačuje, že je teraz potrebná nová fáza digitálnej regulácie, aby sme si už takúto situáciu kolektívne nenechali ujsť,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lavrov: Západ chce blokovať rokovania o mieri na Ukrajine

Lavrov: Západ chce blokovať rokovania o mieri na Ukrajine

DNES - 13:22Zahraničné

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v nedeľu obvinil západné krajiny zo snahy zabrániť mierovým rokovaniam o ukončení konfliktu na Ukrajine.

Ukrajine ku Dňu nezávislosti zablahoželalo viacero svetových lídrov

Ukrajine ku Dňu nezávislosti zablahoželalo viacero svetových lídrov

DNES - 11:46Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu poďakoval svetovým lídrom za ich prejavenú podporu v súvislosti s Dňom nezávislosti Ukrajiny.

Nórsko prispeje na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu

Nórsko prispeje na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu

DNES - 10:51Zahraničné

Nórsko poskytne približne sedem miliárd korún (asi 590,8 miliónov eur) na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu a prispeje tak na systémy Patriot, ktoré Kyjevu dodá Nemecko.

Pentagón údajne plánuje nasadiť ozbrojené sily v Chicagu na boj so zločinom

Pentagón údajne plánuje nasadiť ozbrojené sily v Chicagu na boj so zločinom

DNES - 7:02Zahraničné

Pentagón vypracováva plány na nasadenie amerických ozbrojených síl v Chicagu, keďže prezident USA vyhlásil, že bude tvrdo postupovať proti zločinu, bezdomovectvu a nelegálnemu prisťahovalectvu.

Vosveteit.sk
Toto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krkToto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krk
Týchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúkaTýchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúka
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovaťŠtudentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?
Do auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradnáDo auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradná
Máš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehujeMáš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehuje
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účetBankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniazeAI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP