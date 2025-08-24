  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 24.8.2025Meniny má Bartolomej
19°Bratislava

Slovensko má za sebou chladné ráno, vo viacerých lokalitách i snežilo

  • DNES - 13:51
  • Bratislava
Slovensko má za sebou chladné ráno, vo viacerých lokalitách i snežilo

Slovensko má za sebou chladné ráno. Na väčšine územia teplota v noci poklesla pod desať stupňov Celzia.

Vo vysokých horských polohách meteorológovia zaznamenali snehové zrážky. Na Lomnickom štíte do rána napadlo šesť centimetrov snehu. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Súvislá snehová pokrývka je v auguste aj v týchto nadmorských výškach pomerne vzácna. Augustový rekord maximálnej výšky snehovej pokrývky je však výrazne vyšší - 24 centimetrov z 30. augusta 2021. Súčasne tam ráno teplota poklesla na mínus osem stupňov Celzia, čo je jedna z najnižších hodnôt, aká tam bola v auguste nameraná. Absolútne augustové minimum (od roku 1951) je mínus 8,4 stupňa Celzia z 25. augusta 1980,“ priblížil.

Nasledujúca noc by mala byť podľa SHMÚ na väčšine územia ešte chladnejšia ako táto. „V najchladnejších dolinách očakávame teplotu na úrovni okolo nula stupňov Celzia. O čosi teplejšie však bude nasledujúce ráno na západe krajiny, pretože očakávame, že tam v priebehu noci pribudne oblačnosť,“ dodali meteorológovia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Policajtovi sa podarilo zachrániť muža z horiaceho domu

Policajtovi sa podarilo zachrániť muža z horiaceho domu

DNES - 12:49Domáce

Policajtovi zo Zlatých Moraviec sa podarilo zachrániť muža, ktorý uviazol v horiacom dome. Informovala o tom nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti.

KDH chce zaviesť možnosť neuplatňovania mandátu počas materskej dovolenky

KDH chce zaviesť možnosť neuplatňovania mandátu počas materskej dovolenky

DNES - 11:54Domáce

Opozičné KDH chce presadiť, aby si mohli poslanci Národnej rady SR počas čerpania materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky neuplatňovať mandát.

Vo Vysokých a Západných Tatrách nasnežilo

Vo Vysokých a Západných Tatrách nasnežilo

DNES - 11:11Domáce

Výrazné ochladenie prinieslo do Vysokých a Západných Tatier sneh.

Senior zomrel po páde z balkóna nemocnice v Ružinove, polícia začala trestné stíhanie

Senior zomrel po páde z balkóna nemocnice v Ružinove, polícia začala trestné stíhanie

DNES - 10:16Domáce

Tragická udalosť sa stala včera večer v bratislavskej mestskej časti Ružinov.

Vosveteit.sk
Týchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúkaTýchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúka
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovaťŠtudentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?
Do auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradnáDo auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradná
Máš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehujeMáš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehuje
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účetBankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniazeAI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
Pozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchovávaPozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchováva
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP