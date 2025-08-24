Slovensko má za sebou chladné ráno, vo viacerých lokalitách i snežilo
Slovensko má za sebou chladné ráno. Na väčšine územia teplota v noci poklesla pod desať stupňov Celzia.
Vo vysokých horských polohách meteorológovia zaznamenali snehové zrážky. Na Lomnickom štíte do rána napadlo šesť centimetrov snehu. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„Súvislá snehová pokrývka je v auguste aj v týchto nadmorských výškach pomerne vzácna. Augustový rekord maximálnej výšky snehovej pokrývky je však výrazne vyšší - 24 centimetrov z 30. augusta 2021. Súčasne tam ráno teplota poklesla na mínus osem stupňov Celzia, čo je jedna z najnižších hodnôt, aká tam bola v auguste nameraná. Absolútne augustové minimum (od roku 1951) je mínus 8,4 stupňa Celzia z 25. augusta 1980,“ priblížil.
Nasledujúca noc by mala byť podľa SHMÚ na väčšine územia ešte chladnejšia ako táto. „V najchladnejších dolinách očakávame teplotu na úrovni okolo nula stupňov Celzia. O čosi teplejšie však bude nasledujúce ráno na západe krajiny, pretože očakávame, že tam v priebehu noci pribudne oblačnosť,“ dodali meteorológovia.
Policajtovi sa podarilo zachrániť muža z horiaceho domu
Policajtovi zo Zlatých Moraviec sa podarilo zachrániť muža, ktorý uviazol v horiacom dome. Informovala o tom nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti.
KDH chce zaviesť možnosť neuplatňovania mandátu počas materskej dovolenky
Opozičné KDH chce presadiť, aby si mohli poslanci Národnej rady SR počas čerpania materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky neuplatňovať mandát.
Vo Vysokých a Západných Tatrách nasnežilo
Výrazné ochladenie prinieslo do Vysokých a Západných Tatier sneh.
Senior zomrel po páde z balkóna nemocnice v Ružinove, polícia začala trestné stíhanie
Tragická udalosť sa stala včera večer v bratislavskej mestskej časti Ružinov.