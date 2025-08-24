Lavrov: Západ chce blokovať rokovania o mieri na Ukrajine
- DNES - 13:22
- Moskva
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v nedeľu obvinil západné krajiny zo snahy zabrániť mierovým rokovaniam o ukončení konfliktu na Ukrajine. Ukrajinských predstaviteľov tiež obvinil z narušovania procesu, na ktorom sa zhodli americký a ruský prezident Donald Trump s Vladimirom Putinom.
„Hľadajú len zámienku, aby zablokovali rokovania,“ vyhlásil Lavrov v rozhovore pre štátnu televíziu Rusko-1, ktorý bol odvysielaný v nedeľu na platforme Telegram.
Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského kritizoval za to, že „tvrdohlavo trvá na svojom, kladie podmienky a za každú cenu požaduje okamžité stretnutie“ so svojím ruským náprotivkom Putinom.
Lavrov ukrajinských predstaviteľov tiež obvinil z „pokusov narušiť proces, ktorý stanovili prezidenti Putin a Trump a ktorý priniesol veľmi dobré výsledky“. „Dúfame, že tieto pokusy budú zmarené,“ dodal.
Šéf ruskej diplomacie v piatok oznámil, že „žiadne stretnutie“ medzi Zelenským a Putinom nie je plánované. Ukrajinský líder začiatkom tohto týždňa Rusko obvinil, že sa takémuto stretnutiu „snaží vyhnúť“.
Zelenskyj naznačil ochotu stretnúť sa s Putinom, ale až potom, čo sa jeho spojenci dohodnú na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ktoré odradia Rusko od budúcich útokov, pripomína AFP. Moskva však tvrdí, že akákoľvek prítomnosť európskych vojsk na Ukrajine je „úplne neprijateľná“.
