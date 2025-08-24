  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 24.8.2025Meniny má Bartolomej
18°Bratislava

KDH chce zaviesť možnosť neuplatňovania mandátu počas materskej dovolenky

  • DNES - 11:54
  • Bratislava
KDH chce zaviesť možnosť neuplatňovania mandátu počas materskej dovolenky

Opozičné KDH chce presadiť, aby si mohli poslanci Národnej rady (NR) SR počas čerpania materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky neuplatňovať mandát.

Navrhuje, aby v takomto prípade za nich do parlamentu nastúpil náhradník. Vyplýva to z novely ústavného zákona, ktorú do NR SR predložili poslanci Ján Horecký a Branislav Škripek (obaja KDH).

Platná právna úprava Ústavy SR nepozná možnosť dočasného neuplatňovania mandátu poslanca z dôvodu čerpania materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky. Jedinou výnimkou, keď mandát poslanca dočasne spočíva, je výkon funkcie člena vlády. V praxi to znamená, že poslanci a poslankyne sa ocitajú v situácii, keď je ich mandát počas starostlivosti o dieťa fakticky paralyzovaný – nemôžu sa zúčastňovať na hlasovaniach a plniť si ďalšie povinnosti, pričom absentuje ústavný mechanizmus, ktorý by zabezpečil riadne zastúpenie ich voličov,“ poznamenali predkladatelia.

Súčasný stav je podľa nich v rozpore s modernými princípmi zosúlaďovania rodinného a verejného života. „Predstavuje reálnu prekážku vstupu do aktívnej politiky, najmä pre ženy a mladé rodiny,“ argumentovali. Vysvetlili, že úprava by dávala poslancovi právo, nie povinnosť, rozhodnúť sa, či bude počas rodičovskej starostlivosti naďalej vykonávať svoj mandát alebo požiada o jeho dočasné neuplatňovanie. „Zároveň sa explicitne stanovuje, že v takomto prípade nastupuje za poslanca náhradník, aby bol zabezpečený plnohodnotný chod parlamentu a nepretržité zastúpenie voličov,“ dodali.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vo Vysokých a Západných Tatrách nasnežilo

Vo Vysokých a Západných Tatrách nasnežilo

DNES - 11:11Domáce

Výrazné ochladenie prinieslo do Vysokých a Západných Tatier sneh.

Senior zomrel po páde z balkóna nemocnice v Ružinove, polícia začala trestné stíhanie

Senior zomrel po páde z balkóna nemocnice v Ružinove, polícia začala trestné stíhanie

DNES - 10:16Domáce

Tragická udalosť sa stala včera večer v bratislavskej mestskej časti Ružinov.

Kôpor podporuje trávenie, má antibakteriálne účinky i mnoho prospešných látok

Kôpor podporuje trávenie, má antibakteriálne účinky i mnoho prospešných látok

DNES - 9:09Domáce

Kôpor obsahuje mnoho zdraviu prospešných látok, má antibakteriálne účinky a podporuje trávenie či tvorbu materského mlieka.

M. Krasňanský: Okuliare na keratokonus nestačia, pomôcť môžu šošovky

M. Krasňanský: Okuliare na keratokonus nestačia, pomôcť môžu šošovky

DNES - 8:13Domáce

Pre pacientov s ochorením oka zvaným keratokonus je problém nastaviť okuliare. Často ani s nimi takmer nevidia.

Vosveteit.sk
Týchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúkaTýchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúka
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovaťŠtudentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?
Do auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradnáDo auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradná
Máš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehujeMáš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehuje
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účetBankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniazeAI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
Pozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchovávaPozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchováva
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP