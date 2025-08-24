KDH chce zaviesť možnosť neuplatňovania mandátu počas materskej dovolenky
Opozičné KDH chce presadiť, aby si mohli poslanci Národnej rady (NR) SR počas čerpania materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky neuplatňovať mandát.
Navrhuje, aby v takomto prípade za nich do parlamentu nastúpil náhradník. Vyplýva to z novely ústavného zákona, ktorú do NR SR predložili poslanci Ján Horecký a Branislav Škripek (obaja KDH).
„Platná právna úprava Ústavy SR nepozná možnosť dočasného neuplatňovania mandátu poslanca z dôvodu čerpania materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky. Jedinou výnimkou, keď mandát poslanca dočasne spočíva, je výkon funkcie člena vlády. V praxi to znamená, že poslanci a poslankyne sa ocitajú v situácii, keď je ich mandát počas starostlivosti o dieťa fakticky paralyzovaný – nemôžu sa zúčastňovať na hlasovaniach a plniť si ďalšie povinnosti, pričom absentuje ústavný mechanizmus, ktorý by zabezpečil riadne zastúpenie ich voličov,“ poznamenali predkladatelia.
Súčasný stav je podľa nich v rozpore s modernými princípmi zosúlaďovania rodinného a verejného života. „Predstavuje reálnu prekážku vstupu do aktívnej politiky, najmä pre ženy a mladé rodiny,“ argumentovali. Vysvetlili, že úprava by dávala poslancovi právo, nie povinnosť, rozhodnúť sa, či bude počas rodičovskej starostlivosti naďalej vykonávať svoj mandát alebo požiada o jeho dočasné neuplatňovanie. „Zároveň sa explicitne stanovuje, že v takomto prípade nastupuje za poslanca náhradník, aby bol zabezpečený plnohodnotný chod parlamentu a nepretržité zastúpenie voličov,“ dodali.
Vo Vysokých a Západných Tatrách nasnežilo
Výrazné ochladenie prinieslo do Vysokých a Západných Tatier sneh.
Senior zomrel po páde z balkóna nemocnice v Ružinove, polícia začala trestné stíhanie
Tragická udalosť sa stala včera večer v bratislavskej mestskej časti Ružinov.
Kôpor podporuje trávenie, má antibakteriálne účinky i mnoho prospešných látok
Kôpor obsahuje mnoho zdraviu prospešných látok, má antibakteriálne účinky a podporuje trávenie či tvorbu materského mlieka.
M. Krasňanský: Okuliare na keratokonus nestačia, pomôcť môžu šošovky
Pre pacientov s ochorením oka zvaným keratokonus je problém nastaviť okuliare. Často ani s nimi takmer nevidia.