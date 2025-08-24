Ukrajine ku Dňu nezávislosti zablahoželalo viacero svetových lídrov
- DNES - 11:46
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu poďakoval svetovým lídrom za ich prejavenú podporu v súvislosti s Dňom nezávislosti Ukrajiny.
Pri príležitosti 34. výročia jej samostatnosti Zelenskému medzi inými zagratuloval aj Pápež Lev XIV., britský kráľ Karol III., americký prezident Donald Trump či viacerí európski lídri.
Pápež Lev XIV. v liste adresovanom ukrajinskému prezidentovi vyjadril nádej, že „krik zbraní utíchne a ustúpi dialógu, čím sa otvorí cesta k mieru“. Dodal, že sa za „ukrajinský ľud trpiaci vojnou“ modlí.
Šéf Bieleho domu rovnako vyzval na ukončenie „nezmyselného zabíjania“ a vyhlásil, že Spojené štáty podporujú „trvalý mier, ktorý ukončí krviprelievanie a ochráni suverenitu a dôstojnosť Ukrajiny“. Trump Kyjevu k výročiu nezávislosti zablahoželal v mene všetkých Američanov a dodal, že USA „rešpektujú boj, ctia obetu a veria v budúcnosť Ukrajiny ako nezávislej krajiny“.
Karol III. spolu s kráľovnou Camillou Zelenskému ako aj ukrajinskému ľudu zablahoželali tiež. Britský monarcha vyjadril „najväčší a najhlbší obdiv k nezlomnej odvahe a duchu ukrajinského národa“ a takisto prejavil nádej na „spravodlivý a trvalý mier“.
Gratulácie vyjadril aj čínsky prezident Si Ťin-pching, no Sky News zdôrazňuje, že vojnu s Ruskom - veľkým spojencom Pekingu - nespomenul. Vyzdvihol vzájomné vzťahy s Ukrajinou a prejavil nádej, že ich partnerstvo bude pokračovať aj ďalej a bude „prospešné pre ľudí oboch krajín“.
Zelenskyj na X tiež zverejnil vyjadrenia tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, holandského kráľa Viliama Alexandra, švajčiarskej prezidentky Karin Kellerovej-Sutterovej, švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona, nemeckého kancelára Friedricha Merza či predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Všetkým lídrom sa ukrajinský prezident poďakoval.
Nórsko prispeje na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu
Nórsko poskytne približne sedem miliárd korún (asi 590,8 miliónov eur) na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu a prispeje tak na systémy Patriot, ktoré Kyjevu dodá Nemecko.
Pentagón údajne plánuje nasadiť ozbrojené sily v Chicagu na boj so zločinom
Pentagón vypracováva plány na nasadenie amerických ozbrojených síl v Chicagu, keďže prezident USA vyhlásil, že bude tvrdo postupovať proti zločinu, bezdomovectvu a nelegálnemu prisťahovalectvu.
Rusko: Ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v jadrovej elektrárni
Dronový útok Ukrajiny vyvolal požiar v jadrovej elektrárni v ruskej Kurskej oblasti. Došlo k poškodeniu prídavného transformátora a tiež k obmedzeniu prevádzky, uviedla elektráreň v nedeľu ráno.
Pentagón údajne obmedzuje Ukrajinu v používaní rakiet ATACMS proti Rusku
Pentagón údajne nenápadne bráni Ukrajine v používaní amerických balistických rakiet dlhého dosahu (ATACMS) na ciele v Rusku.