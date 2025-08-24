  • Články
Nedeľa, 24.8.2025
Ukrajine ku Dňu nezávislosti zablahoželalo viacero svetových lídrov

  • DNES - 11:46
  • Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu poďakoval svetovým lídrom za ich prejavenú podporu v súvislosti s Dňom nezávislosti Ukrajiny.

Pri príležitosti 34. výročia jej samostatnosti Zelenskému medzi inými zagratuloval aj Pápež Lev XIV., britský kráľ Karol III., americký prezident Donald Trump či viacerí európski lídri.

Pápež Lev XIV. v liste adresovanom ukrajinskému prezidentovi vyjadril nádej, že „krik zbraní utíchne a ustúpi dialógu, čím sa otvorí cesta k mieru“. Dodal, že sa za „ukrajinský ľud trpiaci vojnou“ modlí.

Šéf Bieleho domu rovnako vyzval na ukončenie „nezmyselného zabíjania“ a vyhlásil, že Spojené štáty podporujú „trvalý mier, ktorý ukončí krviprelievanie a ochráni suverenitu a dôstojnosť Ukrajiny“. Trump Kyjevu k výročiu nezávislosti zablahoželal v mene všetkých Američanov a dodal, že USA „rešpektujú boj, ctia obetu a veria v budúcnosť Ukrajiny ako nezávislej krajiny“.

Karol III. spolu s kráľovnou Camillou Zelenskému ako aj ukrajinskému ľudu zablahoželali tiež. Britský monarcha vyjadril „najväčší a najhlbší obdiv k nezlomnej odvahe a duchu ukrajinského národa“ a takisto prejavil nádej na „spravodlivý a trvalý mier“.

Gratulácie vyjadril aj čínsky prezident Si Ťin-pching, no Sky News zdôrazňuje, že vojnu s Ruskom - veľkým spojencom Pekingu - nespomenul. Vyzdvihol vzájomné vzťahy s Ukrajinou a prejavil nádej, že ich partnerstvo bude pokračovať aj ďalej a bude „prospešné pre ľudí oboch krajín“.

Zelenskyj na X tiež zverejnil vyjadrenia tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, holandského kráľa Viliama Alexandra, švajčiarskej prezidentky Karin Kellerovej-Sutterovej, švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona, nemeckého kancelára Friedricha Merza či predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Všetkým lídrom sa ukrajinský prezident poďakoval.

Zdroj: Info.sk, TASR
