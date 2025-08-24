Vo Vysokých a Západných Tatrách nasnežilo
Výrazné ochladenie prinieslo do Vysokých a Západných Tatier sneh.
Na sociálnej sieti na to upozorňuje Stredisko lavínovej prevencie (SLP).
„Odporúčame tomu prispôsobiť výber túry, obuv a pribaliť vrstvu oblečenia navyše,“ uviedlo SLP s tým, že počasie je možné sledovať na Meteoportáli Horskej záchrannej služby.
KDH chce zaviesť možnosť neuplatňovania mandátu počas materskej dovolenky
Opozičné KDH chce presadiť, aby si mohli poslanci Národnej rady SR počas čerpania materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky neuplatňovať mandát.
Senior zomrel po páde z balkóna nemocnice v Ružinove, polícia začala trestné stíhanie
Tragická udalosť sa stala včera večer v bratislavskej mestskej časti Ružinov.
Kôpor podporuje trávenie, má antibakteriálne účinky i mnoho prospešných látok
Kôpor obsahuje mnoho zdraviu prospešných látok, má antibakteriálne účinky a podporuje trávenie či tvorbu materského mlieka.
M. Krasňanský: Okuliare na keratokonus nestačia, pomôcť môžu šošovky
Pre pacientov s ochorením oka zvaným keratokonus je problém nastaviť okuliare. Často ani s nimi takmer nevidia.