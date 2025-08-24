Nórsko prispeje na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu
- DNES - 10:51
- Oslo/Kyjev
Nórsko poskytne približne sedem miliárd korún (asi 590,8 miliónov eur) na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu a prispeje tak na systémy Patriot, ktoré Kyjevu dodá Nemecko. V nedeľu to oznámila tamojšia vláda, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a webu nórskej vlády.
„Spolu s Nemeckom teraz zabezpečujeme, aby Ukrajina dostala výkonné systémy protivzdušnej obrany. Nemecko a Nórsko veľmi úzko spolupracujú na podpore Ukrajiny v jej boji za obranu krajiny a ochranu civilného obyvateľstva pred ruskými vzdušnými útokmi,“ uviedol premiér Jonas Gahr Störe.
Nórsko a Nemecko budú financovať dva systémy Patriot vrátane rakiet. Okrem toho Oslo prispeje na nákup radarov protivzdušnej obrany od nemeckého výrobcu Hensoldt a systémov protivzdušnej obrany od spoločnosti Kongsberg.
„Protivzdušná obrana je tiež kľúčová pre ochranu vojenských jednotiek a infraštruktúry. Teraz spolu s Nemeckom ďalej zintenzívňujeme naše úsilie,“ vyhlásil nórsky minister obrany Tore O. Sandvik.
