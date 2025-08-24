  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 24.8.2025Meniny má Bartolomej
16°Bratislava

Nórsko prispeje na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu

  • DNES - 10:51
  • Oslo/Kyjev
Nórsko prispeje na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu

Nórsko poskytne približne sedem miliárd korún (asi 590,8 miliónov eur) na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu a prispeje tak na systémy Patriot, ktoré Kyjevu dodá Nemecko. V nedeľu to oznámila tamojšia vláda, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a webu nórskej vlády.

Spolu s Nemeckom teraz zabezpečujeme, aby Ukrajina dostala výkonné systémy protivzdušnej obrany. Nemecko a Nórsko veľmi úzko spolupracujú na podpore Ukrajiny v jej boji za obranu krajiny a ochranu civilného obyvateľstva pred ruskými vzdušnými útokmi,“ uviedol premiér Jonas Gahr Störe.

Nórsko a Nemecko budú financovať dva systémy Patriot vrátane rakiet. Okrem toho Oslo prispeje na nákup radarov protivzdušnej obrany od nemeckého výrobcu Hensoldt a systémov protivzdušnej obrany od spoločnosti Kongsberg.

Protivzdušná obrana je tiež kľúčová pre ochranu vojenských jednotiek a infraštruktúry. Teraz spolu s Nemeckom ďalej zintenzívňujeme naše úsilie,“ vyhlásil nórsky minister obrany Tore O. Sandvik.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pentagón údajne plánuje nasadiť ozbrojené sily v Chicagu na boj so zločinom

Pentagón údajne plánuje nasadiť ozbrojené sily v Chicagu na boj so zločinom

DNES - 7:02Zahraničné

Pentagón vypracováva plány na nasadenie amerických ozbrojených síl v Chicagu, keďže prezident USA vyhlásil, že bude tvrdo postupovať proti zločinu, bezdomovectvu a nelegálnemu prisťahovalectvu.

Rusko: Ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v jadrovej elektrárni

Rusko: Ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v jadrovej elektrárni

DNES - 6:06Zahraničné

Dronový útok Ukrajiny vyvolal požiar v jadrovej elektrárni v ruskej Kurskej oblasti. Došlo k poškodeniu prídavného transformátora a tiež k obmedzeniu prevádzky, uviedla elektráreň v nedeľu ráno.

Pentagón údajne obmedzuje Ukrajinu v používaní rakiet ATACMS proti Rusku

Pentagón údajne obmedzuje Ukrajinu v používaní rakiet ATACMS proti Rusku

DNES - 5:52Zahraničné

Pentagón údajne nenápadne bráni Ukrajine v používaní amerických balistických rakiet dlhého dosahu (ATACMS) na ciele v Rusku.

KĽDR otestovala dve nové protivzdušné rakety, uviedla KCNA

KĽDR otestovala dve nové protivzdušné rakety, uviedla KCNA

DNES - 5:47Zahraničné

Severokórejský vodca Kim Čong-un dohliadal na testovanie dvoch „nových“ protivzdušných rakiet, uviedli médiá KĽDR v nedeľu.

Vosveteit.sk
Týchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúkaTýchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúka
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovaťŠtudentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?
Do auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradnáDo auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradná
Máš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehujeMáš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehuje
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účetBankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniazeAI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
Pozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchovávaPozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchováva
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP