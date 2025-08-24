Senior zomrel po páde z balkóna nemocnice v Ružinove, polícia začala trestné stíhanie
Tragická udalosť sa stala včera večer v bratislavskej mestskej časti Ružinov.
Krátko pred 23. hodinou bola na tiesňovej linke 158 prijatá informácia o páde muža z balkóna nemocnice.
Policajti po príchode na miesto zistili, že ide o 91-ročného pacienta, ktorý z doposiaľ neznámych príčin vypadol zo štvrtého poschodia. Muž utrpel vážne zranenia, ktorým aj napriek okamžitej pomoci záchranárov na mieste podľahol.
Prípad si prevzali vyšetrovatelia Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava II. Poverený príslušník začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Polícia v súčasnosti preveruje všetky okolnosti aj možné príčiny tragédie.
