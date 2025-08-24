Kôpor podporuje trávenie, má antibakteriálne účinky i mnoho prospešných látok
Kôpor obsahuje mnoho zdraviu prospešných látok, má antibakteriálne účinky a podporuje trávenie či tvorbu materského mlieka. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti.
„Má v sebe ukrytý horčík, draslík, fosfor, meď, sodík, zinok, železo, vápnik, omega 3 a 6 mastné kyseliny, ale aj vitamíny A, B a C. Obsahom monoterpénov a flavonoidov nás chráni pred voľnými radikálmi, upravuje trávenie - je dobrým zdrojom vlákniny, ktorá podporuje funkciu čriev,“ priblížil úrad.
Prchavé oleje v kôpri majú antibakteriálny účinok, podobne ako cesnak. „Dojčiacim mamičkám sa odporúča jeho konzumácia, pretože podporuje tvorbu materského mlieka,“ dodala Katarína Blažová z poradne zdravia RÚVZ.
Úrad ozrejmil, že kôpor má najvýraznejšiu vôňu a chuť, keď je čerstvý. Možno ho však aj zmraziť a vydrží niekoľko mesiacov. „Do teplých pokrmov pridávajte kôpor až tesne pred podávaním, aby nestratil na konci tepelnej úpravy vitamíny, chuť a vôňu. Zaobchádzajte s ním však opatrne, pretože príliš veľa kôpru môže viesť k horkosti pokrmu,“ odporúča RÚVZ. Radí ho využiť aj v šalátoch, pri nakladaní zeleniny či na dochutenie rýb.
