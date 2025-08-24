  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 24.8.2025Meniny má Bartolomej
14°Bratislava

Kôpor podporuje trávenie, má antibakteriálne účinky i mnoho prospešných látok

  • DNES - 9:09
  • Bratislava
Kôpor podporuje trávenie, má antibakteriálne účinky i mnoho prospešných látok

Kôpor obsahuje mnoho zdraviu prospešných látok, má antibakteriálne účinky a podporuje trávenie či tvorbu materského mlieka. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti.

Má v sebe ukrytý horčík, draslík, fosfor, meď, sodík, zinok, železo, vápnik, omega 3 a 6 mastné kyseliny, ale aj vitamíny A, B a C. Obsahom monoterpénov a flavonoidov nás chráni pred voľnými radikálmi, upravuje trávenie - je dobrým zdrojom vlákniny, ktorá podporuje funkciu čriev,“ priblížil úrad.

Prchavé oleje v kôpri majú antibakteriálny účinok, podobne ako cesnak. „Dojčiacim mamičkám sa odporúča jeho konzumácia, pretože podporuje tvorbu materského mlieka,“ dodala Katarína Blažová z poradne zdravia RÚVZ.

Úrad ozrejmil, že kôpor má najvýraznejšiu vôňu a chuť, keď je čerstvý. Možno ho však aj zmraziť a vydrží niekoľko mesiacov. „Do teplých pokrmov pridávajte kôpor až tesne pred podávaním, aby nestratil na konci tepelnej úpravy vitamíny, chuť a vôňu. Zaobchádzajte s ním však opatrne, pretože príliš veľa kôpru môže viesť k horkosti pokrmu,“ odporúča RÚVZ. Radí ho využiť aj v šalátoch, pri nakladaní zeleniny či na dochutenie rýb.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
M. Krasňanský: Okuliare na keratokonus nestačia, pomôcť môžu šošovky

M. Krasňanský: Okuliare na keratokonus nestačia, pomôcť môžu šošovky

DNES - 8:13Domáce

Pre pacientov s ochorením oka zvaným keratokonus je problém nastaviť okuliare. Často ani s nimi takmer nevidia.

Jozef Mikloško: Hlavnou príčinou nárastu agresivity u detí je vnútorné zranenie

Jozef Mikloško: Hlavnou príčinou nárastu agresivity u detí je vnútorné zranenie

DNES - 8:06Domáce

Hlavnou príčinou nárastu fyzickej agresivity u detí je vnútorné zranenie. Môže sa prejaviť smerom dovnútra napríklad v podobe sebapoškodzovania alebo smerom navonok ubližovaním druhým.

Cigarety vytvárajú ilúziu relaxu, ľuďom sa však po fajčení zvýši tep

Cigarety vytvárajú ilúziu relaxu, ľuďom sa však po fajčení zvýši tep

VČERA - 20:58Domáce

Cigarety vytvárajú ilúziu relaxu. Ľuďom sa však po fajčení zvýši tep. Upozornili na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR.

PS chce presadiť voľbu zo zahraničia pri prezidentských voľbách

PS chce presadiť voľbu zo zahraničia pri prezidentských voľbách

VČERA - 20:44Domáce

Opozičné hnutie PS chce presadiť voľbu zo zahraničia aj pri prezidentských voľbách. Poukazuje pri tom na záujem Slovákov o túto možnosť.

Vosveteit.sk
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovaťŠtudentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?Môže AI predpovedať výherné čísla v Eurojackpote?
Do auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradnáDo auta sa ti dostanú za 23 sekúnd. Zlodeji využívajú na krádeže tento nástroj a polícia je bezradná
Máš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehujeMáš podozrenie, že máš v Android telefóne spyware? Takto zistíš, či ťa niekto špehuje
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účetBankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniazeAI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
Pozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchovávaPozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchováva
Rusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciuRusko pokračuje v digitálnej izolácii! Každý smartfón bude musieť mať predinštalovanú túto štátnu aplikáciu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP